Вартість оренди квартири в різних містах під час війни — Finance.ua
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Вартість оренди квартири в різних містах під час війни

Нерухомість
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Під час війни багато українців живуть в орендованому житлі. Для більшості сімей, особливо внутрішніх переселенців, на рахунку кожна копійка. При цьому деякі недобросовісні орендодавці виставляють захмарні суми за оренду.
На вартість оренди в Україні дуже вплинула війна. Чим ближче до зони бойових дій, тим дешевше коштує знімати житло, але при цьому зростає ризик для життя. Однак навіть в західних і центральних областях України можна знайти доступне житло.

Ціни на оренду квартир в Києві

Розкид цін на оренду в Києві дуже великий, і залежить від кількості кімнат, району міста і близькості до метро. Як повідомляють експерти, оренда квартир в Києві коштує приблизно 8500 гривень для однокімнатної квартири, 12000 — для двокімнатної, і 20000 для трикімнатної.
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Найдорожче житло здається в Печерському районі — центрі столиці. Тут можна зняти однокімнатну квартиру за 25000 гривень на місяць. Середні ціни на оренду в Голосіївському районі — приблизно 12000-13000 гривень за місяць. Самий «дешевий» район Києва для оренди житла — Деснянський, тут можна орендувати «однушку» за 6000 гривень.

Ціни на оренду квартир у Львові

Дуже багато переселенців орендують житло у Львові через безпеку, але ціни на оренду квартир тут навіть вижчі, ніж у Києві.
Як повідомляє Мінфін, оренда квартири у Львові у березні 2023 року становить приблизно 9000 гривень за однокімнатну квартиру, 12500 гривень за двокімнатну, і 20000 гривень за трикімнатну.

Де в Україні найдорожче і найдешевше житло

Як повідомляє Держстат, оренда однокімнатної квартири у 2023 році найдорожча в таких містах і регіонах:
  • Закарпатська область — 13100 гривень;
  • Львівська область — 11000 гривень;
  • Київ — 7400 гривень;
  • Хмельницька область — 7100 гривень;
  • Чернівецька область — 7000 гривень.
Топ-4 за найнижчою вартістю оренди однокімнатної квартири виглядає так:
  • Сумська область — 2600 гривень;
  • Херсонська область — 2900 гривень;
  • Миколаївська область — 3400 гривень;
  • Харківська область — 3500 гривень.
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За матеріалами:
УНІАН
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