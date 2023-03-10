Вартість оренди квартири в різних містах під час війни — Finance.ua

Вартість оренди квартири в різних містах під час війни Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Під час війни багато українців живуть в орендованому житлі. Для більшості сімей, особливо внутрішніх переселенців, на рахунку кожна копійка. При цьому деякі недобросовісні орендодавці виставляють захмарні суми за оренду.

На вартість оренди в Україні дуже вплинула війна. Чим ближче до зони бойових дій, тим дешевше коштує знімати житло, але при цьому зростає ризик для життя. Однак навіть в західних і центральних областях України можна знайти доступне житло.

Ціни на оренду квартир в Києві

Розкид цін на оренду в Києві дуже великий, і залежить від кількості кімнат, району міста і близькості до метро. Як повідомляють експерти, оренда квартир в Києві коштує приблизно 8500 гривень для однокімнатної квартири, 12000 — для двокімнатної, і 20000 для трикімнатної.

Найдорожче житло здається в Печерському районі — центрі столиці. Тут можна зняти однокімнатну квартиру за 25000 гривень на місяць. Середні ціни на оренду в Голосіївському районі — приблизно 12000-13000 гривень за місяць. Самий «дешевий» район Києва для оренди житла — Деснянський, тут можна орендувати «однушку» за 6000 гривень.

Ціни на оренду квартир у Львові

Дуже багато переселенців орендують житло у Львові через безпеку, але ціни на оренду квартир тут навіть вижчі, ніж у Києві.

Як повідомляє Мінфін, оренда квартири у Львові у березні 2023 року становить приблизно 9000 гривень за однокімнатну квартиру, 12500 гривень за двокімнатну, і 20000 гривень за трикімнатну.

Де в Україні найдорожче і найдешевше житло

Як повідомляє Держстат, оренда однокімнатної квартири у 2023 році найдорожча в таких містах і регіонах:

Закарпатська область — 13100 гривень;

Львівська область — 11000 гривень;

Київ — 7400 гривень;

Хмельницька область — 7100 гривень;

Чернівецька область — 7000 гривень.

Топ-4 за найнижчою вартістю оренди однокімнатної квартири виглядає так:

Сумська область — 2600 гривень;

Херсонська область — 2900 гривень;

Миколаївська область — 3400 гривень;

Харківська область — 3500 гривень.

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УНІАН За матеріалами:

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