Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні — Finance.ua

Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні Сьогодні 12:31 — Особисті фінанси

Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні

Взимку пропозиції оренди житла значно зросли у порівнянні і з осіннім, і з минулорічним періодами.

Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dom.Ria

«Розглядаючи осінній та зимовий періоди, у столиці скоротилась пропозиція орендного житла на 31%. Значно виросла пропозиція на Полтавщині — на 87% та на Львівщині 67,6%», — сказано в повідомленні.

Якщо аналізувати аналогічний період взимку 2022 та 2023 років, кількість пропозиції оренди зросла майже по всій Україні. В столиці на 114%, на Сумщині на 146%, а на Львівщині на 185%.

Інфографіка: Dom.Ria

Станом на кінець лютого найвища середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві — 15 978 грн, що на 19,5% менше ніж у лютому минулого року.

На Львівщині в середньому орендувати однокімнатну квартиру можна за 15 966 грн, і це на 53,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Інфографіка: Dom.Ria

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири на Херсонщині — 2 671 грн, що на 47,6% менше ніж у лютому минулого року.

Варто також зазначити, що у столиці протягом зими вартість оренди однокімнатної квартири зростала. У порівнянні із груднем у лютому виросла на 16%, а в порівнянні із січнем — на 2,6% більше.

Інфографіка: Dom.Ria

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