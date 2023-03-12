Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні — Finance.ua
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Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні

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Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
Взимку пропозиції оренди житла значно зросли у порівнянні і з осіннім, і з минулорічним періодами.
Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dom.Ria.
«Розглядаючи осінній та зимовий періоди, у столиці скоротилась пропозиція орендного житла на 31%. Значно виросла пропозиція на Полтавщині — на 87% та на Львівщині 67,6%», — сказано в повідомленні.
Якщо аналізувати аналогічний період взимку 2022 та 2023 років, кількість пропозиції оренди зросла майже по всій Україні. В столиці на 114%, на Сумщині на 146%, а на Львівщині на 185%.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Станом на кінець лютого найвища середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві — 15 978 грн, що на 19,5% менше ніж у лютому минулого року.
На Львівщині в середньому орендувати однокімнатну квартиру можна за 15 966 грн, і це на 53,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири на Херсонщині — 2 671 грн, що на 47,6% менше ніж у лютому минулого року.
Варто також зазначити, що у столиці протягом зими вартість оренди однокімнатної квартири зростала. У порівнянні із груднем у лютому виросла на 16%, а в порівнянні із січнем — на 2,6% більше.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
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За матеріалами:
Finance.ua
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