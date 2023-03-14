Скільки житла в Україні почали будувати під час війни — дані Держстату — Finance.ua

Скільки житла в Україні почали будувати під час війни — дані Держстату Сьогодні 16:25 — Нерухомість

Скільки житла в Україні почали будувати під час війни — дані Держстату

В 2022 році, попри повномасштабну війну рф проти України, будівельники почали будівництво 98,4 тис. квартир.

Очікуваним лідером є столичний регіон: у Київський області будівельні компанії задекларували початок будівництва 28,8 тис. квартир.

Водночас, на неокупованій частині Донецької і Луганської областей до початку активних бойових дій стартувало будівництво 21 і 4 квартир.

У Миколаївський і Херсонській областях закладено 31 і 184 житлових помешкання.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Довідка Finance.ua:

попри те, що попит на житло суттєво знизився, особливо на первинному ринку, забудовники намагаються завершити чи хоча б довести до певної стадії проекти, розпочаті до повномасштабного вторгнення;

попит на житло, особливо в новобудовах, під час війни залишається низьким. Ростуть ціни на матеріали, на ринку виник дефіцит кадрів. Зараз з понад 90% об’єктів у столиці, які заявили про відновлення будівництва у 2022 році, до робіт на майданчиках повернулась лише половина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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