Ринок первинного житла відновлюється. Середня вартість квадратного метра по регіонах (інфографіка) — Finance.ua
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Ринок первинного житла відновлюється. Середня вартість квадратного метра по регіонах (інфографіка)

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Ринок первинного житла відновлюється. Середня вартість квадратного метра по регіонах (інфографіка)
Ринок первинного житла відновлюється. Середня вартість квадратного метра по регіонах (інфографіка)
Взимку ринок первинного житла стрімко відновлювався. Станом на кінець лютого 2023 року в Україні працює 72% відділів продажів. У порівнянні із осіннім періодом, кількість лишилась майже ідентична. Найбільший відсоток фіксується у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.
Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dom.Ria.
Якщо взяти до порівняння осінній та зимовий періоди, то в Київській області спостерігається збільшення працюючих відділів продажів на 5,6%, на Волині — на 7%, на Чернігівщині — на 8%, а на Житомирщині — на 11%. Найбільший показник на Миколаївщині — на 133%.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Що стосується готового житла, протягом зимового періоду в Україні здали в експлуатацію 154 новобудови, які мають 275 секцій. У Києві — 14 новобудов та 33 секції, а в Київській області — 38 новобудов та 85 секцій.
На кінець лютого в Україні фіксується 586 готових новобудов, які становлять 29% від загальної кількості. Взимку було відновлено будівництво у 35 житлових комплексах, 24 із них у Київській області.

Ціни

Станом на лютий, найвища вартість квадратного метра в однокімнатній квартирі у Києві — 48 892 грн.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
У порівнянні з лютим минулого 2022 року, відбулось зростання на 36,6%. Цікаво, що в порівнянні з січнем 2023 року простежується спад вартості на 1% через коливання курсу.
Наразі найнижча вартість квадратного метра в однокімнатній квартирі у Тернопільській області — 22 143 грн та у Сумській області — 22 461 грн.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Найбільший показник зростання вартості квадратного метра в однокімнатній квартирі в порівнянні до лютого минулого року у Закарпатській області — на 64%, а найменший на Чернігівщині — на 18,7%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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