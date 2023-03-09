Ринок первинного житла відновлюється. Середня вартість квадратного метра по регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Ринок первинного житла відновлюється. Середня вартість квадратного метра по регіонах (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Нерухомість

Ринок первинного житла відновлюється. Середня вартість квадратного метра по регіонах (інфографіка)

Взимку ринок первинного житла стрімко відновлювався. Станом на кінець лютого 2023 року в Україні працює 72% відділів продажів. У порівнянні із осіннім періодом, кількість лишилась майже ідентична. Найбільший відсоток фіксується у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dom.Ria

Якщо взяти до порівняння осінній та зимовий періоди, то в Київській області спостерігається збільшення працюючих відділів продажів на 5,6%, на Волині — на 7%, на Чернігівщині — на 8%, а на Житомирщині — на 11%. Найбільший показник на Миколаївщині — на 133%.

Інфографіка: Dom.Ria

Що стосується готового житла, протягом зимового періоду в Україні здали в експлуатацію 154 новобудови, які мають 275 секцій. У Києві — 14 новобудов та 33 секції, а в Київській області — 38 новобудов та 85 секцій.

На кінець лютого в Україні фіксується 586 готових новобудов, які становлять 29% від загальної кількості. Взимку було відновлено будівництво у 35 житлових комплексах, 24 із них у Київській області.

Ціни

Станом на лютий, найвища вартість квадратного метра в однокімнатній квартирі у Києві — 48 892 грн.

Інфографіка: Dom.Ria

У порівнянні з лютим минулого 2022 року, відбулось зростання на 36,6%. Цікаво, що в порівнянні з січнем 2023 року простежується спад вартості на 1% через коливання курсу.

Наразі найнижча вартість квадратного метра в однокімнатній квартирі у Тернопільській області — 22 143 грн та у Сумській області — 22 461 грн.

Інфографіка: Dom.Ria

Найбільший показник зростання вартості квадратного метра в однокімнатній квартирі в порівнянні до лютого минулого року у Закарпатській області — на 64%, а найменший на Чернігівщині — на 18,7%.

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