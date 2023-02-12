"Колись ринок відновиться": забудовники вкладають гроші в будівництво, навіть якщо не мають клієнтів — Finance.ua

"Колись ринок відновиться": забудовники вкладають гроші в будівництво, навіть якщо не мають клієнтів Сьогодні 21:37 — Нерухомість

"Колись ринок відновиться": забудовники вкладають гроші в будівництво, навіть якщо не мають клієнтів

Попри те, що попит на житло суттєво знизився, особливо на первинному ринку, забудовники намагаються завершити чи хоча б довести до певної стадії проекти, розпочаті до повномасштабного вторгнення.

Про це у коментарі УНН розповів директор «Інституту міста» Олександр Сергієнко.

За словами Сергієнка, якщо порівнювати первинний та вторинний ринок житла, то на останньому спостерігається більша активність.

«Остання цифра — ми маємо десь 20% від того, що було до війни, а може, й менше. Найбільше постраждав первинний ринок — будівництва припинилися, а ось вторинний трішки краще працює», — зазначив Сергієнко, говорячи про просідання ринку.

Водночас, забудовники розуміють, що колись ринок відновиться.

«Але забудовники зараз намагаються вкласти гроші в будівництво, навіть якщо там вони не мають клієнтів/акціонерів, вони намагаються довести до якоїсь стадії завершення те, що вони почали до війни», — пояснив Сергієнко.

Щодо того, які квартири були найбільш затребувані у покупців, то експерт зазначив, що якщо раніше найбільшим попитом користувалися 1-кімнатні квартири, то зараз стали затребуваними і 2-кімнатні, адже люди «тікають від війни родинами».

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. При цьому найдешевше житло обійдеться у Кривому Розі, а найдорожче — в Києві — 3,2 млн;

за даними Dom.Ria, українці продовжують цікавитись житлом на нижчих поверхах на вторинному ринку житла.

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УНН За матеріалами:

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