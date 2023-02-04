Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, — експерт — Finance.ua

Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, — експерт Сьогодні 21:08 — Нерухомість

Нерухомість стала тією галуззю, яка постраждала від війни однією із перших. Адже нові проєкти будівництва зупинилися, а ціни на житло на початку повномасштабного вторгнення були нестабільними.

Коли чекати змін на ринку нерухомості

Попри те, що ринок у лютому буде досить активними, змін у ціновій політиці не варто очікувати. Що не скажеш про березень та квітень.

Як розповів Юрій Піта, Президент Асоціації фахівців з нерухомості України: "Можливі зміни будуть почнуться наприкінці березня — початку квітня. В певних сегментах житлової нерухомості на вторинному ринку ціни можуть несуттєво зрости. Первинний ринок буде відновлюватися більш поступово, враховуючи, що ризиків на цьому ринку більше і покупець буде перебувати в більшому очікуванні.

Що буде із будівництвом новобудов

Експерт також пояснив, чого очікувати від нових проєктів будівництва багатоповерхівок. Цей ринок більш чутливий до подій на фронті, тому таких проєктів буде не багато.

Тенденції збережуться, проєкти на фінальних стадіях будуть поступово завершуватися, а проєкти на початкових стадіях будуть чекати своїх покупців. І після цього почнеться відновлення будівництва,— пояснює Юрій Піта.

Крім того, багато чого буде залежати від програм компенсації власникам за пошкоджене (зруйноване) житло. Якщо програми запрацюють, отже, відповідно, буде фінансування.

Пріоритети українців у виборі квартир

Ще у грудні внаслідок тривалих масових атак росії по критичній інфраструктурі України в орендарів змінилися пріоритети у виборі квартир.

Шукають квартири на низьких поверхах, адже ліфт може не працювати через відсутність енергопостачання.

У пріоритеті є квартири, що забезпечені газопостачанням.

А от квартири без газу та на високих поверхах зараз не такі популярні.

Звертають увагу на розташування об’єкта. До прикладу, чи розташоване житло біля критичної інфраструктури.

Телеканал 24 За матеріалами:

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