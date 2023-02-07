Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні — Finance.ua

Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні
Ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. При цьому найдешевше житло обійдеться у Кривому Розі, а найдорожче — в Києві — 3,2 млн.
Про це свідчить статистика ЛУН.
Як зазначають аналітики, за останні три місяці готові квартири подешевшали лише в столиці.
Так, у Києві в середньому вартість однокімнатних квартир знизилась на 400 тисяч гривень, що становить 12%. Решта регіонів залишилась без змін. Цікаво, що в Ужгороді трикімнатні квартири від власників у середньому на тисячу доларів дорожчі, ніж в Одесі.
«Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою», — зазначає ЛУН.
Скільки коштує 1-кімнатна квартира з ремонтом:
- Київ — 3,2 млн грн;
- Львів — 2,1 млн грн;
- Одеса — 1,7 млн грн
- Вінниця — 1,6 млн грн;
- Ужгород — 1,6 млн грн;
- Дніпро — 1,6 млн грн;
- Луцьк — 1,5 млн грн;
- Чернівці — 1,5 млн грн;
- Рівне — 1,4 млн грн;
- Полтава — 1,4 млн грн;
- Тернопіль — 1,4 млн грн;
- Черкаси — 1,4 млн грн;
- Харків — 1,3 млн грн;
- Житомир — 1,3 млн грн;
- Хмельницький — 1,2 млн грн;
- Херсон — 1,1 млн грн;
- Суми — 1,1 млн грн;
- Чернігів — 1,1 млн грн;
- Івано-Франківськ — 1,1 млн грн;
- Миколаїв — 1 млн грн;
- Кропивницький — 940 тис. грн;
- Запоріжжя — 920 тис. грн;
- Кривий Ріг — 480 тис. грн.
Довідка Finance.ua:
- станом на січень 2023 року Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла;
- за результатами січня, вартість квадратного метра у новобудовах у січні лишилась майже незмінною. Крім того, новобудови із підземним паркінгом користуються більшим попитом ніж із зовнішньою чи взагалі відсутньою паркувальною зоною;
- за даними dom.ria,
найвища середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі фіксується у Києві — 48 871 грн. Якщо порівнювати вартість у січні 2023 року із січнем 2022 року, то бачимо цього року ріст ціни на 39%.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Поділитися новиною