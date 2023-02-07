Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні — Finance.ua
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Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні

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Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні
Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні
Ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. При цьому найдешевше житло обійдеться у Кривому Розі, а найдорожче — в Києві — 3,2 млн.
Про це свідчить статистика ЛУН.
Як зазначають аналітики, за останні три місяці готові квартири подешевшали лише в столиці.
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Так, у Києві в середньому вартість однокімнатних квартир знизилась на 400 тисяч гривень, що становить 12%. Решта регіонів залишилась без змін. Цікаво, що в Ужгороді трикімнатні квартири від власників у середньому на тисячу доларів дорожчі, ніж в Одесі.
«Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою», — зазначає ЛУН.

Скільки коштує 1-кімнатна квартира з ремонтом:

  • Київ — 3,2 млн грн;
  • Львів — 2,1 млн грн;
  • Одеса — 1,7 млн грн
  • Вінниця — 1,6 млн грн;
  • Ужгород — 1,6 млн грн;
  • Дніпро — 1,6 млн грн;
  • Луцьк — 1,5 млн грн;
  • Чернівці — 1,5 млн грн;
  • Рівне — 1,4 млн грн;
  • Полтава — 1,4 млн грн;
  • Тернопіль — 1,4 млн грн;
  • Черкаси — 1,4 млн грн;
  • Харків — 1,3 млн грн;
  • Житомир — 1,3 млн грн;
  • Хмельницький — 1,2 млн грн;
  • Херсон — 1,1 млн грн;
  • Суми — 1,1 млн грн;
  • Чернігів — 1,1 млн грн;
  • Івано-Франківськ — 1,1 млн грн;
  • Миколаїв — 1 млн грн;
  • Кропивницький — 940 тис. грн;
  • Запоріжжя — 920 тис. грн;
  • Кривий Ріг — 480 тис. грн.
Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні

Довідка Finance.ua:

  • станом на січень 2023 року Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла;
  • за результатами січня, вартість квадратного метра у новобудовах у січні лишилась майже незмінною. Крім того, новобудови із підземним паркінгом користуються більшим попитом ніж із зовнішньою чи взагалі відсутньою паркувальною зоною;
  • за даними dom.ria, найвища середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі фіксується у Києві — 48 871 грн. Якщо порівнювати вартість у січні 2023 року із січнем 2022 року, то бачимо цього року ріст ціни на 39%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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