Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні — Finance.ua

Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: ціни по Україні

Ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. При цьому найдешевше житло обійдеться у Кривому Розі, а найдорожче — в Києві — 3,2 млн.

Про це свідчить статистика ЛУН.

Як зазначають аналітики, за останні три місяці готові квартири подешевшали лише в столиці.

Так, у Києві в середньому вартість однокімнатних квартир знизилась на 400 тисяч гривень, що становить 12%. Решта регіонів залишилась без змін. Цікаво, що в Ужгороді трикімнатні квартири від власників у середньому на тисячу доларів дорожчі, ніж в Одесі.

«Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою», — зазначає ЛУН.

Скільки коштує 1-кімнатна квартира з ремонтом:

Київ — 3,2 млн грн;

Львів — 2,1 млн грн;

Одеса — 1,7 млн грн

Вінниця — 1,6 млн грн;

Ужгород — 1,6 млн грн;

Дніпро — 1,6 млн грн;

Луцьк — 1,5 млн грн;

Чернівці — 1,5 млн грн;

Рівне — 1,4 млн грн;

Полтава — 1,4 млн грн;

Тернопіль — 1,4 млн грн;

Черкаси — 1,4 млн грн;

Харків — 1,3 млн грн;

Житомир — 1,3 млн грн;

Хмельницький — 1,2 млн грн;

Херсон — 1,1 млн грн;

Суми — 1,1 млн грн;

Чернігів — 1,1 млн грн;

Івано-Франківськ — 1,1 млн грн;

Миколаїв — 1 млн грн;

Кропивницький — 940 тис. грн;

Запоріжжя — 920 тис. грн;

Кривий Ріг — 480 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

станом на січень 2023 року Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла;

за результатами січня, вартість квадратного метра у новобудовах у січні лишилась майже незмінною. Крім того, новобудови із підземним паркінгом користуються більшим попитом ніж із зовнішньою чи взагалі відсутньою паркувальною зоною;



за даними dom.ria, найвища середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі фіксується у Києві — 48 871 грн. Якщо порівнювати вартість у січні 2023 року із січнем 2022 року, то бачимо цього року ріст ціни на 39%.



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