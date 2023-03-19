Скільки коштує орендувати квартиру в Києві — Finance.ua
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Скільки коштує орендувати квартиру в Києві

Нерухомість
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Ціни за оренду житла в Києві поки що залишаються приблизно такими, як були взимку. Однак експерти вже прогнозують, що вартість житла в найближчі місяці у столиці може зрости.
Зараз стійкої тенденції росту цін на оренду квартир в Києві немає. Проте в перспективі кількох місяців ми будемо спостерігати поступове подорожчання оренди в столиці, говорить експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
«Для цього буде дві передумови. З одного боку, будуть повертатися ті, хто виїжджав перезимувати складну зиму через енергетичний терор з боку росії. А з іншого — не спиняються процеси внутрішньої міграції. Окрім того, ми всі чекаємо на великий контрнаступ: коли він відбудеться, велика частка людей з тимчасово окупованих територій будуть шукати прихистку в інших регіонах, зокрема в Києві та області», — каже вона.
Зараз можемо говорити про часткове здорожчання 1-кімнатних квартир в діапазоні 35-50 кв.м на 4-7% залежно від району, стану житла (ремонт, меблі, техніка) та відстані від потенційних цілей для ракетних обстрілів.

Скільки коштує оренда квартир у Києві зараз

Після початку енергетичного терору, який почала росія проти України з середини жовтня минулого року (коли почалися перші масовані ракетні обстріли), будь-яке зростання ціни обумовлене винятково бажання власників і не перевищує в середньому 10%, каже Вікторія Берещак.
Попит на оренду житла довгий час залишався низьким.
«Насправді ми від грудня спостерігали помітне зниження попиту на оренду, що пов’язане з виїздом великої кількості українців за кордон на зиму. До цього із середини літа до середини осені дійсно відбувалось подорожчання оренди житла в Києві», — розповідає співрозмовниця.
Причин декілька:
  • перемоги ЗСУ на полі бою та внутрішня міграція;
  • повернення з-за кордону частини українців додому, які виїхали від початку повномасштабного вторгнення (припало як раз на літній період);
  • підвищений попит дозволяв власникам дещо «підтягнути» ціни;
  • інфляція, яка також позначилась на вартості оренди.
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«Якщо брати часовий діапазон середина літа-середина осені, то здорожчання в Києві становило: 1-кімнатні +13%, 2-кімнатні — +10%, 3-кімнатні — +10%», — пояснює експерт.

Які ціни на оренду житла у столиці зараз

  • 1-кімнатні квартири — 8-10 тисяч гривень на місяць;
  • 2-кімнатні — 9 −11 тисяч гривень;
  • 3-кімнатні — 11-13 тисяч гривень.
«Це середньозважена вартість, за якою здається приблизно 60% пропозиції. Решта є або лотами підвищеного комфорту, чи в новому житловому фонді, де вартість зазвичай зростає одразу на 20-30%. Або, навпаки, лотами, де не суперремонт чи старий будинок, або ж власники пропонують так звану „ціну на період воєнного стану“, коли дисконт на оренду сягає від 15 до 30%», — говорить експерт.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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