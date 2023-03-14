Іпотека в січні 2023 року: скільки видали кредитів та під який відсоток — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іпотека в січні 2023 року: скільки видали кредитів та під який відсоток

Кредит&Депозит
67
Іпотека в січні 2023 року: скільки видали кредитів та під який відсоток
Іпотека в січні 2023 року: скільки видали кредитів та під який відсоток
Банки України в січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн. Порівняно з січнем 2022 року нове іпотечне кредитування скоротилося вдвічі за кількістю договорів та на чверть у грошовому вимірі.
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків, передає пресслужба НБУ.
Про видачу нової іпотеки в січні поінформували 4 банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування «Доступна іпотека» та «єОселя» виключно на вторинному ринку нерухомості.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Середня ставка на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в січні 7,5% (у грудні 2022 року — 8,3%).

Де видають найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:
  • в Києві та Київський області — 83 договори на загальну суму 114,7 млн грн (26% від загального обсягу);
  • у Волинській області — 42 договори на 50,8 млн грн (11%);
  • у Рівненській області — 36 договорів на 40,1 млн грн (9%);
  • у Львівській області — 28 договорів на 39,9 млн грн (9%).

Довідка Finance.ua:

  • для участі в програмі доступного іпотечного кредитування під 3% державній компанії «Укрфінжитло» вже подано 45 тисяч заявок, видано 936 кредитів на 1,2 млрд грн;
  • перед початком великої війни в Україні стався «бум» іпотек для квартир та житлових будинків — нотаріуси посвідчили понад 33,6 тисяч таких угод у 2021 році. За рік повномасштабного вторгнення їх кількість скоротилася учетверо — до 5,4 тисяч;
  • кредитна активність банків відновлюється після повного провалу протягом 2022 року, проте іпотечні кредити, як і раніше, будуть видавати лише деякі банки, тобто масово кредити на придбання житла пропонуватись у 2023 році не будуть.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.