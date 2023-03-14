Іпотека в січні 2023 року: скільки видали кредитів та під який відсоток — Finance.ua

Іпотека в січні 2023 року: скільки видали кредитів та під який відсоток Сьогодні 17:03 — Кредит&Депозит

Іпотека в січні 2023 року: скільки видали кредитів та під який відсоток

Банки України в січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн. Порівняно з січнем 2022 року нове іпотечне кредитування скоротилося вдвічі за кількістю договорів та на чверть у грошовому вимірі.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків, передає пресслужба НБУ.

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували 4 банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування «Доступна іпотека» та «єОселя» виключно на вторинному ринку нерухомості.

Інфографіка: НБУ

Середня ставка на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в січні 7,5% (у грудні 2022 року — 8,3%).

Де видають найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:

в Києві та Київський області — 83 договори на загальну суму 114,7 млн грн (26% від загального обсягу);

у Волинській області — 42 договори на 50,8 млн грн (11%);

у Рівненській області — 36 договорів на 40,1 млн грн (9%);

у Львівській області — 28 договорів на 39,9 млн грн (9%).

Довідка Finance.ua:

для участі в програмі доступного іпотечного кредитування під 3% державній компанії «Укрфінжитло» вже подано 45 тисяч заявок, видано 936 кредитів на 1,2 млрд грн;

перед початком великої війни в Україні стався «бум» іпотек для квартир та житлових будинків — нотаріуси посвідчили понад 33,6 тисяч таких угод у 2021 році. За рік повномасштабного вторгнення їх кількість скоротилася учетверо — до 5,4 тисяч;

кредитна активність банків відновлюється після повного провалу протягом 2022 року, проте іпотечні кредити, як і раніше, будуть видавати лише деякі банки, тобто масово кредити на придбання житла пропонуватись у 2023 році не будуть.

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