Кількість пільгових іпотечних кредитів сягнула 936 на 1,2 млрд грн — Finance.ua

Кількість пільгових іпотечних кредитів сягнула 936 на 1,2 млрд грн Сьогодні 10:46 — Кредит&Депозит

Кількість пільгових іпотечних кредитів сягнула 936 на 1,2 млрд грн

Для участі в програмі доступного іпотечного кредитування під 3% державній компанії «Укрфінжитло» вже подано 45 тисяч заявок, видано 936 кредитів на 1,2 млрд грн.

Про це повідомив голова правління Євген Мецгер на конференції Digital lending у Києві.

За його словами, найближчим часом планується розширення категорій населення, які зможуть взяти участь у програмі доступних іпотечних кредитів із фіксованою ставкою 7% річних.

«Ми маємо запустити масову іпотеку для всіх:... це всі сім’ї, які не мають сьогодні власного житла», — сказав він, уточнивши, що для всіх категорій населення базова ставка іпотечного кредитування під час видачі кредиту на 20 років із 20%-м першим внеском (як і для пільгових категорій) буде фіксованою на рівні 7%.

Мецгер також повідомив, що зараз «Укрфінжитло» вивчає варіанти залучення додаткового фінансування, зокрема й від іноземних кредиторів на міжнародних ринках. Він анонсував ухвалення стратегії, фінплану та інвестплану «Укрфінжитла».

«Ми залучимо додатковий ресурс найближчим часом, і іпотека отримає друге дихання», — запевнив Мецгер.

Також, за його словами, до програми можуть приєднатися ще два-чотири нові банки-партнери крім п’яти, з якими держкомпанія вже працює, фондуючи видачу ними іпотечних кредитів у рамках програми.

Довідка Finance.ua:

з 1 жовтня 2022 року набула чинності постанова Кабміну про затвердження умов забезпечення доступного іпотечного кредитування державною компанією «Укрфінжитло». На пільгову іпотеку під 3% можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ та працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці;

для ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх сімей (окрім сімей загиблих захисників, які отримали одноразову грошову допомогу), внутрішньо переміщених осіб та інших громадян без житла або з житлом до 52,5 кв. м для однієї особи +21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї, ставка за іпотекою становитиме 7%.

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