єОселя: яким житлом цікавляться українці та скільки кредитів видано (інфографіка) — Finance.ua

єОселя: яким житлом цікавляться українці та скільки кредитів видано (інфографіка) Сьогодні 09:13 — Нерухомість

єОселя: яким житлом цікавляться українці та скільки кредитів видано (інфографіка)

Восени минулого року в Україні запустили програму іпотечного кредитування ‎єОселя. Згідно з умовами програми певні категорії населення можуть придбати житло у кредит терміном на 20 років за фіксованою ставкою у 3%.

Про це пише Dom.Ria.

Першими програмою скористались військовослужбовці за контрактом, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, вчені. Для них пільгова ставка на весь термін кредиту становить 3% річних.

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Наразі основні критерії для подання заявки на отримання іпотечного кредиту наступні:

бути громадянином України віком від 18 до 70 років;

бути платоспроможним;

володіти нерухомістю менше ніж 52,5 м² (та додаткового 21 м² на кожного наступного члена сім’ї);

володіти нерухомістю, розташованою в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;

не знаходитись під санкціями та не брати участь в інших схожих державних програмах.

У програмі беруть участь квартири в багатоквартирних житлових будинках (окрім тих, які належать державі чи комунальним формам власності) або майнові права на квартиру, що будується (квартири від забудовника).

Як обрати житло

Будинки мають бути розташовані на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та районів бойових дій, одночасно житло має бути нове або здане в експлуатацію не більше ніж 10 років тому, якщо воно розташоване в обласному центрі.

Для того, щоб прорахувати вартість житла, необхідно враховувати опосередковану вартість житла за регіонами України, визначену Міністерством розвитку громад та територій України.

Так, вартість обраного житла в рамках програми єОселя не має перевищувати середню вартість спорудження житла в регіоні та помножену на наступні коефіцієнти:

для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова коефіцієнт становить х2,5;

для обласних центрів, населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 км від обласних центрів і міст із населенням понад 300 тисяч осіб — коефіцієнт х2,0;

для міст із населенням від 100 тисяч до 300 тисяч осіб — х1,75;

для інших населених пунктів — х1.0.

У разі перевищення вартості м² або площі житла, визначених умовами — різниця вартості покривається під час першого внеску.

Наразі в рамках програми придбання житла кредитують банки Ощадбанк, ПриватБанк , Глобус Банк, Укргазбанк та Sky Bank, які пропонують два варіанти погашення кредиту: ануїтет або класичний:

за ануїтетом погашення заборгованості відбувається однаковими частками щомісяця. Таким чином, позичальник спочатку виплачує відсотки кредиту, а вже потім тіло кредиту;

у класичній схемі сума щомісячного платежу зменшується та складається із тіла кредиту і відсотків на залишок заборгованості.

Попит на житло від забудовників

Станом на лютий 2023 року кількість новобудов становить 171 житловий комплекс. Квартири, які будуються, можна придбати в об’єктах, акредитованих банками-партнерами. Найбільше попит на житло за програмою ‎єОселя спостерігається в місті Київ — 30,6% від загальної кількості переглядів в місті.

Серед регіонів передові позиції займає Львівська, Івано-Франківська та Київська області — 15,2%, 10,7% та 10,3% відповідно.

Найменший попит спостерігається у Чернігівській області — 0,6%, Запорізькій — 0,6% та Хмельницькій областях — 0,7%.

Якими квартирами цікавляться українці

Найбільше українці переглядають двокімнатні квартири площею від 32 до 75 м² — 35% від загальної кількості запитів, 21% українців цікавляться лише однокімнатними квартирами площею від 17 до 52 м².

Найменша кількість переглядів складає 5% від загальної кількості та припадає на ознайомлення з квартирами від 1 до 3 кімнат площею від 38 до 98 м².

Квартири від 2 до 3-х та більше кімнатами переглядає 8% українців.

Як зараз працює програма та скільки кредитів видано

За даними Укрфінжитло станом на лютий 2023 року, за програмою єОселя вже видано кредитів на 1 128 900 000 гривень. Житло придбали 873 українські родини, здебільше військовослужбовці та правоохоронці.

З усієї кількості виданих кредитів 277 кредитів було видано на квартири від забудовників. Загалом із 1 128 900 000 гривень, 961,3 мільйона було спрямовано на квартири для військовослужбовців та силовиків (724 кредити), 85,5 мільйона для медиків (78 кредитів), 69,7 мільйона педагогам (62 кредити) та 13,6 мільйона науковцям (10 кредитів).

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