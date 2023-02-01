Українці отримали понад 1 млрд гривень за програмою «єОселя» — Finance.ua

Українці отримали понад 1 млрд гривень за програмою «єОселя»
З 1 жовтня 2022 по 31 січня 2023 року українці отримали понад 1 млрд грн кредитів на житло за програмою «єОселя».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Загалом з початку запуску програми, держава видала 784 кредити під 3%. 83% з них отримали захисники та захисниці України, 9% — медики, 7% педагоги та 1% науковці.
Хто скористався кредитуванням житла:
- військовослужбовці та силовики — 653;
- медики — 69;
- вчителі — 52;
- науковці — 10.
У Київській області видали найбільше кредитів — 183 на 247 млн грн. У Миколаївській області видали всього два кредити на суму 1 млн грн.
Послуга «єОселя» пропонує отримати кредит на житло під 3% на 20 років. Програма доступна для військових за контрактом, захисників України, силовиків і членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, що працюють у державному та комунальному секторах.
Щоб взяти участь у програмі онлайн:
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або BankID.
- Перейдіть до послуги «єОселя».
- Перевірте власні дані з кабінету громадянина на Порталі.
- Оберіть категорію заявника, до якої відноситесь за місцем працевлаштування (військовослужбовці, силовики, медики, вчителі, науковці).
- Вкажіть сімейний статус, дані іншого з подружжя, кількість неповнолітніх дітей, що з вами проживатимуть та середньомісячний дохід сімʼї.
- Вкажіть дані про бажане житло та банк, до якого хочете надіслати заяву.
- Перевірте заяву, підпишіть електронним підписом та надішліть.
- Очікуйте повідомлення про подальші кроки на вказану електронну адресу.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року у застосунку «Дія» почали тестувати послугу «єОселя», завдяки якій українці, що залишилися без домівок через війну, зможуть оформити на вигідних умовах пільгове державне кредитування для купівлі житла.
єОселя — кредит під 3%. Хто та як може отримати пільгову іпотеку 🏠
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