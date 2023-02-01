Українці отримали понад 1 млрд гривень за програмою «єОселя» — Finance.ua

Українці отримали понад 1 млрд гривень за програмою «єОселя» Сьогодні 08:29 — Кредит&Депозит

Українці отримали понад 1 млрд гривень за програмою «єОселя»

З 1 жовтня 2022 по 31 січня 2023 року українці отримали понад 1 млрд грн кредитів на житло за програмою «єОселя».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом з початку запуску програми, держава видала 784 кредити під 3%. 83% з них отримали захисники та захисниці України, 9% — медики, 7% педагоги та 1% науковці.

Хто скористався кредитуванням житла:

військовослужбовці та силовики — 653;

медики — 69;

вчителі — 52;

науковці — 10.

У Київській області видали найбільше кредитів — 183 на 247 млн грн. У Миколаївській області видали всього два кредити на суму 1 млн грн.

Послуга «єОселя» пропонує отримати кредит на житло під 3% на 20 років. Програма доступна для військових за контрактом, захисників України, силовиків і членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, що працюють у державному та комунальному секторах.

Щоб взяти участь у програмі онлайн:

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або BankID.

Перейдіть до послуги «єОселя».

Перевірте власні дані з кабінету громадянина на Порталі.

Оберіть категорію заявника, до якої відноситесь за місцем працевлаштування (військовослужбовці, силовики, медики, вчителі, науковці).

Вкажіть сімейний статус, дані іншого з подружжя, кількість неповнолітніх дітей, що з вами проживатимуть та середньомісячний дохід сімʼї.

Вкажіть дані про бажане житло та банк, до якого хочете надіслати заяву.

Перевірте заяву, підпишіть електронним підписом та надішліть.

Очікуйте повідомлення про подальші кроки на вказану електронну адресу.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у застосунку «Дія» почали тестувати послугу «єОселя», завдяки якій українці, що залишилися без домівок через війну, зможуть оформити на вигідних умовах пільгове державне кредитування для купівлі житла.

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