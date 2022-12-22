єОселя: у наступному році планують надати 12-15 тисяч пільгових іпотечних кредитів — Finance.ua

єОселя: у наступному році планують надати 12-15 тисяч пільгових іпотечних кредитів Сьогодні 16:47 — Кредит&Депозит

єОселя: у наступному році планують надати 12-15 тисяч пільгових іпотечних кредитів

До кінця року за програмою єОселя планується видати близько 500 пільгових іпотечних кредитів. А наступного року кількість пільгових іпотек становитиме від 12 до 15 тисяч.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 21 грудня повноцінно запустили програму єОселя, яка до цього працювала в тестовому режимі.

За словами Свириденко, ще до початку повномасштабного вторгнення в Україні існував дефіцит доступного житла, а житловий фонд не відповідав сучасним стандартам. 40% громадян були незадоволені своїми житловими умовами. 35% людей мали квадратних метрів менше за санітарну норму — 15,6 кв. м. на особу.

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«У жовтні ми запустили програму єОселя в тестовому режимі, щоби переконатися у правильності обраних критеріїв для цільової аудиторії, алгоритмів та механізмів роботи програми. Щоби надалі масштабувати послугу і робити її масовою. Ми встановили, що початковий внесок буде на рівні 20%, а площу житла встановили на рівні: 52,5 кв м на одну людину +21 «квадрат» на кожного члена сім’ї.

Про те, що ці параметри були підібрані правильно, а програма запущена вчасно, свідчать цифри зацікавлених, які передають нам банки. За майже три місяці вони отримали понад 24 тисяч заявок, з них 7 тисяч мають попереднє позитивне рішення банків. Це свідчить про те, що ці позичальники відповідають критеріям програми, а банки готові кредитувати придбання конкретного житла", — пояснила Юлія Свириденко.

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В Україні видано 277 кредитів. Більшість позичальників — військовослужбовці та правоохоронці (85%).

Щодо регіонального розподілу, то більш за все виданих кредитів приходиться на Київську область, місто Київ, Чернігівську область. В цілому розподіл за регіонами виглядає рівномірним.

«За попередніми прогнозами та виходячи із нинішніх умов, до кінця року планується видача понад 500 пільгових іпотечних кредитів. А в наступному році ми плануємо видати близько 12-15 тисяч пільгових іпотечних кредитів. Ми віримо, що ця програма запускається на багато років», — заявила Свириденко.

Повноцінний запуск програми єОселя для всіх громадян, які мають неналежні житлові умови планується на наступний рік.

Довідка Finance.ua:

За програмою єОселя українці можуть отримати кредит на житло:

пільгова відсоткова ставка — 3% (для пільгових категорій) або 7% річних (для всіх позичальників в наступному році);

максимальний термін кредитування — до 20 років;

мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.

Щоб подати заявку на участь у програмі потрібно авторизуватись в застосунку Дія:

в меню Послуги виберіть єОселя і натисність Почати;



виберіть пільгову категорію, до якої ви належите;

вкажіть інформацію в заявці (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

далі вкажіть дані про житло, яке хочете придбати;

оберіть зі списку один або декілька банків, в які хочете надіслати заяву на розгляд для отримання попереднього рішення по сумі можливого кредиту;

відправте заяву.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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