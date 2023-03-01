Учетверо менше іпотек: як ринок нерухомості пережив рік великої війни (інфографіка) — Finance.ua

Учетверо менше іпотек: як ринок нерухомості пережив рік великої війни (інфографіка) Сьогодні 10:00

За даними Міністерства розвитку громад і територій, станом на кінець 2022 року понад 2,4 мільйона українців мешкали в зруйнованому або суттєво пошкодженому житлі.

Попри це, іпотечне кредитування все ще залишається недоступним, а через те — й не затребуваним українцями. У 2022 році кількість іпотечних кредитів суттєво знизилась.

Про це повідомляє Опендатабот , платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Мін’юсту.

Перед початком великої війни в Україні стався «бум» іпотек для квартир та житлових будинків — нотаріуси посвідчили понад 33,6 тисяч таких угод у 2021 році. За рік повномасштабного вторгнення їх кількість скоротилася учетверо — до 5,4 тисяч.

Скорочення помітне навіть у порівнянні не з такими вдалими, як 2021, роками. Якщо порівняти з кількістю іпотек на житло за 2018-2020 — тоді, в середньому, погоджували 11 тисяч угод на рік.

Приблизно така сама ситуація й з іпотеками, що стосуються земельних ділянок: −3х у порівнянні з 2021 роком та −1,7х — у порівнянні з 2018-2020 рр.

Загалом за весь 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Це у 3 рази менше за показник останніх років. Починаючи з 2017, в середньому, нотаріуси посвідчували 293 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості на рік. Пік, знову ж таки, припав на 2021 рік — тоді було зареєстровано 325 174 договори.

Земля

Схожа ситуація у 2022 склалася й з купівлею-продажем землі. Кількість проданих земельних ділянок зменшилася у 2,3 рази за рік. Нотаріуси посвідчили 133 447 таких угод.

Нагадаємо,на думку банкірів, кредитна активність банків відновлюється після повного провалу протягом 2022 року, проте іпотечні кредити, як і раніше, будуть видавати лише деякі банки, тобто масово кредити на придбання житла пропонуватись у 2023 році не будуть.

Восени минулого року в Україні запустили програму іпотечного кредитування ‎єОселя. Згідно з умовами програми певні категорії населення можуть придбати житло у кредит терміном на 20 років за фіксованою ставкою у 3%.

Довідка Finance.ua:

за 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше;

комплексна реконструкція кварталів в Україні передбачатиме реконструкцію житла, модернізацію транспортної інфраструктури, розвиток соціальної інфраструктури, лікарні, школи, садочки.

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