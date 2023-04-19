«Маски-шоу стоп». У Раді зареєстрували законопроєкт щодо обшуків у компаніях — Finance.ua

«Маски-шоу стоп». У Раді зареєстрували законопроєкт щодо обшуків у компаніях Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

«Маски-шоу стоп». У Раді зареєстрували законопроєкт щодо обшуків у компаніях

Нардепи розробили законопроєкт щодо зміни підходу до проведення обшуків у компаніях.

Про це повідомила одна з його авторів, заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

Як це працюватиме

Нардепи пропонують змінити підхід до проведення обшуків у компаніях.

Документ розробляли за участі Мінцифри. Зокрема, законопроєкт передбачає:

адвокати та власники компанії зможуть знімати обшуки на відео. Це має унеможливити спекуляції слідчих;

техніка під час обшуків не вилучатиметься без ухвали суду;

інформацію з носіїв можна буде копіювати, тому компанія зможе продовжити роботу на інших пристроях;

для вилучення техніки потрібна буде ще одна ухвала суду. Слідчий повинен обґрунтувати, навіщо йому техніка;

запровадження терміну, на який накладається арешт, — 60 днів. Після цього техніку та електронні пристрої мають повернути, якщо не пред’явлено обвинувачення;

прокурор має скасувати арешт майна одночасно з винесенням постанови слідчого про закриття кримінального провадження. Якщо цього не відбулося, то власник компанії може подати скаргу на прокурора.

«У законопроєкті ми врахували досвід трирічної роботи парламентської спецкомісії по захисту бізнесу. Він дає відповідь на основні порушення та зловживання з боку силовиків під час обшуку в приватних компаніях», — пише Янченко.

Нагадаємо, 15 лютого в офіс MacPaw та в будинок до її засновника та СЕО Олександра Косована з обшуками прийшли правоохоронці.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував цю ситуацію ще надвечір дня, коли проводились обшуки. «Разом з „Дія.City“ ми планували приймати новий закон про „Маски Шоу Стоп“. Сьогоднішній кейс довів — закон потрібен терміново. Щоб „деякі“ не наступали на одні і ті ж граблі», — написав тоді Федоров.

17 квітня так званий законопроєкт «Маски-шоу стоп» № 9211 зареєстрували в парламенті.

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