День фінансів: наслідки атаки рф, 7 ґаджетів під час блекаутів, грантові програми для бізнесу Сьогодні 17:35

П"ятниця, 10 жовтня. Уночі росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Ситуація в енергосистемі, наслідки

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Стало відомо, на яких залізничних вокзалах працюють пункти незламності.

При цьому посли G7 провели термінові переговори з Україною.

А міністерка Гринчук обоговорила захист енергетики та проходження опалювального сезону із США.

НБУ розповів, як працює банківська система після атаки

Банківська система України працює стабільно попри масовану атаку. Об’єднана мережа Power Banking забезпечує безперервний доступ до фінансових послуг навіть за відсутності електроенергії.

7 бюджетних ґаджетів, що врятують під час блекаутів

Щоб не залишитися без зв’язку, тепла та світла, варто заздалегідь підготуватися і мати під рукою кілька ґаджетів, які допоможуть пережити блекаути з комфортом.

Нова податкова декларація з орендної плати за сільськогосп землі

З 1 січня 2026 року запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати для земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Угода про надра

Як заявив міністр економіки Олексій Соболєв, впродовж наступного року очікуються перші три інвестиції в спільний фонд відбудови США-Україна.

Грантові програми для бізнесу

З 8 жовтня підприємці з восьми прифронтових областей можуть подавати заявки на участь у двох грантових програмах — для самозайнятих осіб, мікробізнесу та для малих і середніх підприємств.

«Київміськбуд» готується до відновлення будівництва

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» готує генпідрядників до відновлення будівництва на об’єктах та реструктуризації боргових зобов’язань.

🧐Finance.ua підготував рейтинг кредитних карток з кешбеком. Такі картки поєднують в собі відразу кілька функцій, які спрощують життя їх власникам.

Яку роботу шукають українці різного віку

Державна служба зайнятості відстежила попит та пропозицію на ринку праці, визначає, які вакансії цікавлять молодь, а які — клієнтів старшого віку. Ринок праці в Україні 2025 року демонструє дисбаланс: попит на молодих працівників зростає, у той же час як збільшується кількість пошукачів старшого віку.Державна служба зайнятості відстежила попит та пропозицію на ринку праці, визначає, які вакансії цікавлять молодь, а які — клієнтів старшого віку.

Нові водійські послуги українці отримуватимуть в «Дії»

Відтепер українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без необхідності відвідувати Сервісні центри МВС. Завдяки новій функції користувачі зможуть залишати свої номерні знаки після перереєстрації транспортного засобу чи заміни техпаспорта просто через «Дію». Згодом ці номери можна буде закріпити за новим автомобілем.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.