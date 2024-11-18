День фінансів: Нацпрограма підтримки військових, застосунок для пошуку роботи, індексація пенсій у березні — Finance.ua

День фінансів: Нацпрограма підтримки військових, застосунок для пошуку роботи, індексація пенсій у березні Сьогодні 17:38

У понеділок, 18 листопада, ми зібрали все найцікавіше, що відбувалося на конференції «Жити на відсотки». Про це та все, що загалом було на заході, Finance.ua розповість у цьому матеріалі:

Також підготували відео з конференції:

«Плюси»: Нацпрограма підтримки військових. Як Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, Міністерство оборони України планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси».

Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення на ВЛК у «Резерв+».

Також в ОП назвали суму, яку виділили на програму забезпечення житлом ветеранів до кінця року.

Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання. За За словами Железняка, комітет з питань бюджету вніс фінальні правки до тексту законопроєкту: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Водночас зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем.

Індексація пенсій у березні. У березні 2025 року відбудеться підвищення пенсій на рівень У березні 2025 року відбудеться підвищення пенсій на рівень інфляції , що частково покриє рівень зростання споживчих цін. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Прибутки банків в Україні зростають. 117,63 млрд грн прибутку 117,63 млрд грн прибутку отримали українські банки за вирахуванням податків за 9 місяців 2024 року. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс з 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн.

Населення, банки та фінансові аналітики дали прогноз курсу долара. Банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців. Про це свідчать результати Банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців. Про це свідчать результати опитування Національного банку України. Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Це вище, ніж попередній прогноз за липень на рівні 43,15 грн/долар.

Середній заробіток у фрилансерів. Понад 67% представників покоління зумерів у світі Понад 67% представників покоління зумерів у світі обирають фриланс як основний спосіб заробітку. Більшість молодих фрилансерів (62,02%) заробляють до $500 на місяць, що часто вказує на додатковий дохід чи старт кар’єри. Приблизно 23,34% мають дохід від $500 до $1000 — це Middle-фрилансери з постійними проєктами.

Великий дефіцит на ринку праці. Зараз на ринку праці в Україні існує дефіцит практично по всіх вузькоспеціалізованих професіях. Про це Зараз на ринку праці в Україні існує дефіцит практично по всіх вузькоспеціалізованих професіях. Про це повідомив засновник в керівник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв. Щодо конкурсів на одне вакантне місце — фахівців значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення рф.

Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи.

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