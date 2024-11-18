Великий дефіцит: яких спеціалістів на ринку праці бракує найбільше — Finance.ua

Великий дефіцит: яких спеціалістів на ринку праці бракує найбільше
Зараз на ринку праці в Україні існує дефіцит практично по всіх вузькоспеціалізованих професіях.
Про це повідомив засновник в керівник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.
Яких спеціалістів на ринку праці бракує найбільше
Експерт повідомив, що минулого року баланс пропозицій на ринку праці відновився. Однак щодо конкурсів на одне вакантне місце — фахівців значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення рф.
«Кількість пропозицій від працедавців (за статистикою колег, більших майданчиків, які охоплюють всі сфери ринку праці) — відновилися. Саме пропозиції від працедавців за кількістю, в абсолютних значеннях. Щодо конкурсів на одне місце — ситуація значно менша, ніж до повномасштабного вторгнення», — розповів Грезєв.
Він уточнив, що така ситуація спостерігається через те, що «дуже багато працездатного населення випустили з країни, або ці люди лишилися на тимчасово окупованих територіях».
«Замістити їх кимось немає можливості, плюс паралельно потрібно поповнювати особовим складом Сили оборони. Тому загальний тренд такий, що є дефіцит практично по всіх професіях, вузькоспеціалізованих, високоінтелектуальних в першу чергу», — наголосив фахівець.
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Він зазначив, що серед дефіцитних професій (виходячи з напрямків діяльності компаній), нині прослідковується потреба, зокрема:
- у фахівцях-комунікаційниках;
- диджитал-спеціалістах;
- маркетологах;
- спеціалістах, які займаються розвитком бізнесу;
- спеціалістах, які займаються продажами.
«Водночас нарівні з дефіцитними професіями — інженери на виробництва в оборонно-промисловому комплексі. Різного ґатунку. Люди, які вміють працювати з залізом, умовно кажучи, це зараз супервеликий дефіцит та велика потреба», — додав Грезєв.
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