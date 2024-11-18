Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем — Finance.ua

Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем

ВВП України зріс на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року: у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«Завдяки реалізації програм відновлення та підвищенню попиту на будівельні роботи продовжує демонструвати висхідну динаміку галузь будівництва. Серед драйверів зростання економіки країни також транспорт — насамперед завдяки стабільній роботі зернового коридору. Нарешті, попит на продукцію переробної промисловості, зокрема сектору ОПК, зумовлює зростання в цій галузі», — розповів Олексій Соболев.

Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.

Водночас у сільському господарстві було падіння. Причина — ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Довідка Finance.ua:

За прогнозом МВФ, у 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Цьогоріч сума боргу буде знаходитися всього за 3−5% від цієї відмітки. При цьому в найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче 100% від ВВП.

Формально Україна вийшла десь на 70−72% реального ВВП довоєнного рівня, а доларовий ВВП у 2025 році вже перевищить довоєнний рівень. Детальним макроекономічним прогнозом поділився Partner в Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

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