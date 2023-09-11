День фінансів: Мінфін назвав імовірний курс долара на 2024 рік, а ПриватБанк анонсував нові послуги в Приват24 — Finance.ua

День фінансів: Мінфін назвав імовірний курс долара на 2024 рік, а ПриватБанк анонсував нові послуги в Приват24 Сьогодні 17:50

У понеділок, 11 вересня, розповімо про очікування щодо курсу долара, ВВП та інфляції.

Імовірний курс на 2024 рік. Міністерство фінансів і представники бізнесу Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу у 2024 році. В уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар. «Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Мінфін сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету.

Крім того, в Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України.

ВВП та інфляція до кінця року. У Dragon Capital У Dragon Capital оновили прогнози щодо інфляції, ВВП країни та економічних очікувань. Так, очікується, що показник споживчої інфляції знизиться до 9,0% р/р до кінця 2023 року і буде коливатись приблизно на цьому ж рівні протягом 2024 року. Реальний ВВП у 2023 році зросте на 4,5% р/р після падіння на 29% у 2022 році.

Україна отримала американське ядерне паливо. Україна отримала першу партію ядерного палива від США, що є кроком до закінчення російської монополії у цьому сегменті ринку. Україна отримала першу партію ядерного палива від США, що є кроком до закінчення російської монополії у цьому сегменті ринку. «Енергоатом» отримав паливо для 440-х реакторів. Воно було виготовлене компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями.

Нові послуги в Приват24. ПриватБанк готує ПриватБанк готує вихід нових оновлень для IOS та Android. Більша частина клієнтів зіткнеться з новими правилами відкриття та закриття рахунків, новим доступом по реквізитах та новими типами платежів, а бізнес-клієнти отримають зручніший функціонал.

Під контроль України повернули «вишки Бойка». Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої повернули під контроль України так звані «вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.

Податки за квартири. Українці мали до 1 вересня сплатити податки за квартири та будинки, якщо площа їхньої нерухомості більша за «норму». Ті, хто отримав квитанції та не сплатив податок, зобов’язані заплатити штраф. Українці мали до 1 вересня сплатити податки за квартири та будинки, якщо площа їхньої нерухомості більша за «норму». Ті, хто отримав квитанції та не сплатив податок, зобов’язані заплатити штраф. Розмір штрафу залежить від того, на скільки затримали платіж.

Кадрів бракує. , що ринок праці України розпочав новий етап відновлення. У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Широкий вибір вакансій дає змогу шукачам вибирати, а отже — надсилати резюме лише на цікаві пропозиції. До того ж усе більше людей знаходять свою роботу, а нових шукачів прибуває все менше. Work.ua повідомляє , що ринок праці України розпочав новий етап відновлення. У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Широкий вибір вакансій дає змогу шукачам вибирати, а отже — надсилати резюме лише на цікаві пропозиції. До того ж усе більше людей знаходять свою роботу, а нових шукачів прибуває все менше.

Прибуток українських підприємств. Підприємства та організації України у 2022 році Підприємства та організації України у 2022 році отримали прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 88,48 млрд грн. Це в 12,6 раза менше показника за 2021 рік (1,12 трлн млрд грн).

До речі, за даними Опендатабот, найпопулярнішими нішами бізнесу серед нових користувачів у серпні були рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто. Останній літній місяць відзначився пожвавленням активності у всіх великих містах України. Найзначніше у Харкові — +17%, також підросли Київ та Львів — +8%, Дніпро — на 5%.

Водночас у країнах Євросоюзу до максимуму з 2015 року зросла кількість компаній-банкрутів.

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