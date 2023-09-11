Українці мали сплатити податки за квартири: з вересня почнуть нараховувати штрафи — Finance.ua

Українці мали сплатити податки за квартири: з вересня почнуть нараховувати штрафи Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Українці мали сплатити податки за квартири: з вересня почнуть нараховувати штрафи

Українці мали до 1 вересня сплатити податки за квартири та будинки, якщо площа їхньої нерухомості більша за «норму». Ті, хто отримав квитанції та не сплатив податок, зобов’язані заплатити штраф.

Як йдеться у роз’ясненні Державної податкової служби, розмір штрафу залежить від того, на скільки затримали платіж. Так:

при затримці до 30 календарних днів включно — штраф становитиме до 5% суми нарахованого податку;

за затримки понад 30 календарних днів — 10%.

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«Самостійне нарахування та сплата штрафних санкцій за затримку строків сплати грошових зобов’язань платником податків ПКУ не передбачено», — зазначають у службі. Якщо ви повинні платити штраф, але вам не надійшла квитанція, ви можете не платити. Проте податок можуть нарахувати в період до 1095 днів. Тобто, можливо, вам доведеться заплатити більше наступного року.

Скільки потрібно платити

Податок нараховується лише на «зайву» площу. Місцева влада має право збільшити «норму», але найчастіше це не робить, оскільки зібрані кошти надходять до бюджету. «Норма» складає:

60 квадратів для квартири — за кожен наступний квадратний метр потрібно сплачувати податок;

120 квадратів для будинку — за кожен наступний квадратний метр потрібно сплачувати податок;

180 квадратів, якщо є будинок та квартира — за кожен наступний квадратний метр потрібно платити.

Розмір податку становить до 1,5% від мінімальної зарплати за минулий рік. Минулого року мінімалка була у розмірі 6700 грн (і не змінилася досі). Таким чином, максимальна сума податку для зайвої площі становить 100,5 грн за квадратний метр.

Як йдеться у роз’ясненні ДПС, не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває в окупації чи зоні бойових дій. Отримавши повідомлення про нарахування податку нерухомість, громадянин зобов’язаний заплатити його протягом двох місяців.

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