Крок до закінчення монополії рф: Україна вперше отримала американське ядерне паливо — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Крок до закінчення монополії рф: Україна вперше отримала американське ядерне паливо

26
Крок до закінчення монополії рф: Україна вперше отримала американське ядерне паливо
Крок до закінчення монополії рф: Україна вперше отримала американське ядерне паливо
Україна отримала першу партію ядерного палива від США, що є кроком до закінчення російської монополії у цьому сегменті ринку.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив в ефірі телемарафону, що 10 вересня «Енергоатом» вперше отримав паливо з США для 440-х реакторів. Воно було виготовлене компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями.
«Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити рф у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами», — розповів Галущенко.
Місце для вашої реклами
Як відомо, Україна планувала отримати паливо Westinghouse Electric Company у 2025 році, але через війну процес пришвидшився. Варто додати, що «Енергоатом» став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Ядерне паливо для українських АЕС

Майже половина українських реакторів АЕС була переведена на ядерне пальне виробництва Сполучених Штатів Америки. Перехід на американську ядерну сировину не є проблемою. Остання його модифікація уже працювала на українських атомних станціях упродовж десятка років. Також вітчизняні АЕС мають достатні запаси палива, котрих вистачить на два-три роки.
У березні цього року у Міненерго заявляли, що в Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке зможе замінити російське, в тому числі й на європейському ринку. Сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.