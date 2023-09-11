Крок до закінчення монополії рф: Україна вперше отримала американське ядерне паливо — Finance.ua

Крок до закінчення монополії рф: Україна вперше отримала американське ядерне паливо Сьогодні 10:03

Крок до закінчення монополії рф: Україна вперше отримала американське ядерне паливо

Україна отримала першу партію ядерного палива від США, що є кроком до закінчення російської монополії у цьому сегменті ринку.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив в ефірі телемарафону, що 10 вересня «Енергоатом» вперше отримав паливо з США для 440-х реакторів. Воно було виготовлене компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями.

«Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити рф у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами», — розповів Галущенко.

Як відомо, Україна планувала отримати паливо Westinghouse Electric Company у 2025 році, але через війну процес пришвидшився. Варто додати, що «Енергоатом» став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Ядерне паливо для українських АЕС

Майже половина українських реакторів АЕС була переведена на ядерне пальне виробництва Сполучених Штатів Америки. Перехід на американську ядерну сировину не є проблемою. Остання його модифікація уже працювала на українських атомних станціях упродовж десятка років. Також вітчизняні АЕС мають достатні запаси палива, котрих вистачить на два-три роки.

У березні цього року у Міненерго заявляли, що в Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке зможе замінити російське, в тому числі й на європейському ринку. Сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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