У країнах Євросоюзу до максимуму з 2015 року зросла кількість компаній-банкрутів — Finance.ua

У країнах Євросоюзу до максимуму з 2015 року зросла кількість компаній-банкрутів Сьогодні 09:16 — Фондовий ринок

У країнах Євросоюзу до максимуму з 2015 року зросла кількість компаній-банкрутів

Кількість компаній-банкрутів у країнах Євросоюзу у другому кварталі 2023 року зросла за підсумками шостого кварталу поспіль і досягла 106. Це максимальний рівень з початку обліку даних — з 2015 року.

Про це йдеться у повідомленні Статистичного управління Європейського союзу (Eurostat), у поквартальному вираженні кількість банкрутств збільшилася на 8,4%.

Натомість кількість реєстрацій нових компаній знизилася лише на 0,6%, до 124. Показник стабільно тримається близько позначки 120 компаній з третього кварталу 2020 року після падіння до 80 у розпал пандемії коронавірусу.

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Найбільш помітне зростання числа банкрутств у квітні-червні було зафіксовано у готельному секторі та у сфері громадського харчування (на 23,9% щодо першого кварталу), а також у сфері транспорту та складських послуг (на 15,2%).

Кількість банкрутств також зросла практично у всіх секторах, порівняно з допандемійним четвертим кварталом 2019 року.

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Єдиними секторами, де кількість банкрутств знизилася за цей період, стали промисловість (-11,5%) та будівництво (-2,7%).

Світова економіка відновлюється, але їй загрожує нестабільність, що спровокувала росія, напавши на Україну. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва. За її словами, з найбільших економік лише США повністю відновились. Єврозона, як і раніше, відстає від тренду приблизно на 2%, тоді як Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренду приблизно на 5%, причому країни з низькими доходами страждають ще сильніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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