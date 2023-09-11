Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня — Finance.ua
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Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня

Фондовий ринок
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Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня
Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня
З 18 вересня в ПриватБанку вводяться оновлення, які торкнуться більшості клієнтів банку. Як повідомляє прес-служба банку, головні зміни будуть у додатку Приват 24. Банк готує вихід нових оновлень для IOS та Android.
Крім того, більша частина клієнтів зіткнеться з новими правилами відкриття та закриття рахунків, новим доступом по реквізитах та новими типами платежів, а бізнес-клієнти отримають зручніший функціонал.

Зміни у додатку «Приват24»

У меню «Рахунки» клієнти ПриватБанку зможуть:
  • подати заявку на відкриття додаткового рахунку;
  • подати заявку на закриття рахунку;
  • перейменувати діючі рахунки;
  • отримати реквізити рахунків та поділитися ними у месенджері.
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Меню «Реквізити» закриють, а його функціонал перенесуть у «Рахунки». Щоб поділитися своїми реквізитами, клієнтам потрібно буде виконати кілька простих кроків у додатку:
  1. «Послуги — Рахунки — три точки — Реквізити рахунку»;
  2. «Загальний залишок — Рахунки»;
  3. «Загальний залишок — виписка».
  • У меню «Послуги» з’явиться новий розділ «Податки» для отримання податкового стану розрахунків з бюджетом та сплати податків.
  • Відобразиться розділ «Податковий платіж». Щоб скористатися послугою, потрібно зайти в меню «Послуги — Платежі — Створити — Податковий», скориставшись шаблоном податкового платежу.
  • Крім того, користувачам Приват24 буде доступний новий розділ «Відеоінструкцій» з навчальними відео. Доступ до нього відкривається через бічне меню.
  • Також в оновленому додатку виправлять помилку з призначенням платежу при копіюванні.

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За матеріалами:
ITsider.
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