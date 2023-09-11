Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня — Finance.ua

Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня Сьогодні 14:00 — Фондовий ринок

Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня

З 18 вересня в ПриватБанку вводяться оновлення, які торкнуться більшості клієнтів банку. Як повідомляє прес-служба банку, головні зміни будуть у додатку Приват 24. Банк готує вихід нових оновлень для IOS та Android.

Крім того, більша частина клієнтів зіткнеться з новими правилами відкриття та закриття рахунків, новим доступом по реквізитах та новими типами платежів, а бізнес-клієнти отримають зручніший функціонал.

Зміни у додатку «Приват24»

У меню «Рахунки» клієнти ПриватБанку зможуть:

подати заявку на відкриття додаткового рахунку;

подати заявку на закриття рахунку;

перейменувати діючі рахунки;

отримати реквізити рахунків та поділитися ними у месенджері.

Меню «Реквізити» закриють, а його функціонал перенесуть у «Рахунки». Щоб поділитися своїми реквізитами, клієнтам потрібно буде виконати кілька простих кроків у додатку:

«Послуги — Рахунки — три точки — Реквізити рахунку»; «Загальний залишок — Рахунки»; «Загальний залишок — виписка».

У меню «Послуги» з’явиться новий розділ «Податки» для отримання податкового стану розрахунків з бюджетом та сплати податків.

Відобразиться розділ «Податковий платіж». Щоб скористатися послугою, потрібно зайти в меню «Послуги — Платежі — Створити — Податковий», скориставшись шаблоном податкового платежу.

Крім того, користувачам Приват24 буде доступний новий розділ «Відеоінструкцій» з навчальними відео. Доступ до нього відкривається через бічне меню.

Також в оновленому додатку виправлять помилку з призначенням платежу при копіюванні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.