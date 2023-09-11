Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня — Finance.ua

Зміни для всіх клієнтів додатку Приват24 з 18 вересня
З 18 вересня в ПриватБанку вводяться оновлення, які торкнуться більшості клієнтів банку. Як повідомляє прес-служба банку, головні зміни будуть у додатку Приват 24. Банк готує вихід нових оновлень для IOS та Android.
Крім того, більша частина клієнтів зіткнеться з новими правилами відкриття та закриття рахунків, новим доступом по реквізитах та новими типами платежів, а бізнес-клієнти отримають зручніший функціонал.
Зміни у додатку «Приват24»
У меню «Рахунки» клієнти ПриватБанку зможуть:
- подати заявку на відкриття додаткового рахунку;
- подати заявку на закриття рахунку;
- перейменувати діючі рахунки;
- отримати реквізити рахунків та поділитися ними у месенджері.
Меню «Реквізити» закриють, а його функціонал перенесуть у «Рахунки». Щоб поділитися своїми реквізитами, клієнтам потрібно буде виконати кілька простих кроків у додатку:
- «Послуги — Рахунки — три точки — Реквізити рахунку»;
- «Загальний залишок — Рахунки»;
- «Загальний залишок — виписка».
- У меню «Послуги» з’явиться новий розділ «Податки» для отримання податкового стану розрахунків з бюджетом та сплати податків.
- Відобразиться розділ «Податковий платіж». Щоб скористатися послугою, потрібно зайти в меню «Послуги — Платежі — Створити — Податковий», скориставшись шаблоном податкового платежу.
- Крім того, користувачам Приват24 буде доступний новий розділ «Відеоінструкцій» з навчальними відео. Доступ до нього відкривається через бічне меню.
- Також в оновленому додатку виправлять помилку з призначенням платежу при копіюванні.
Підібрати картку в українському банку💳
Поділитися новиною