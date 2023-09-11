Огляд економічного фронту: які найпопулярніші ніші бізнесу в Україні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Огляд економічного фронту: які найпопулярніші ніші бізнесу в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
76
Огляд економічного фронту: які найпопулярніші ніші бізнесу в Україні (інфографіка)
Огляд економічного фронту: які найпопулярніші ніші бізнесу в Україні (інфографіка)
За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, в серпні кількість замовлень у підприємців продовжувала зростати — +7% в порівнянні з липнем.
Про це повідомляє Опендатабот.
Останній літній місяць відзначився пожвавленням активності у всіх великих містах України. Найзначніше у Харкові — +17%, також підросли Київ та Львів — +8%, Дніпро — на 5%.
Найпопулярнішими нішами бізнесу серед нових користувачів у серпні були рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Золотовалютний запас

У серпні, вперше за півроку, золотовалютні резерви України скоротились на 1,3 млрд доларів.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

  • іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн;
  • в Україні все ще відкривається більше нових справ, аніж закривається. Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПи. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є «довоєнні» рекорди;
  • все більше представників малого та середнього бізнесу відновлюють свою повноцінну роботу після суттєвого скорочення активності у 2022 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.