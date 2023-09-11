Огляд економічного фронту: які найпопулярніші ніші бізнесу в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Огляд економічного фронту: які найпопулярніші ніші бізнесу в Україні (інфографіка)
За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, в серпні кількість замовлень у підприємців продовжувала зростати — +7% в порівнянні з липнем.
Про це повідомляє Опендатабот.
Останній літній місяць відзначився пожвавленням активності у всіх великих містах України. Найзначніше у Харкові — +17%, також підросли Київ та Львів — +8%, Дніпро — на 5%.
Найпопулярнішими нішами бізнесу серед нових користувачів у серпні були рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто.
Золотовалютний запас
У серпні, вперше за півроку, золотовалютні резерви України скоротились на 1,3 млрд доларів.
Довідка Finance.ua:
- іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн;
- в Україні все ще відкривається більше нових справ, аніж закривається. Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПи. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є «довоєнні» рекорди;
- все більше представників малого та середнього бізнесу відновлюють свою повноцінну роботу після суттєвого скорочення активності у 2022 році.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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