У Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України — Finance.ua

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У Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України

Казна та Політика
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У Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України
У Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України
Рецесія світової економіки може відчутно позначитися на підтримці України з боку країн-партнерів, однак наразі українські урядові експерти не прогнозують початку глобального кризи у 2024 році.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час заходу «Global Outlook: Нова економіка України», організатором якого виступила Європейська Бізнес Асоціація.
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«Рецесія зараз зафіксована частково лише у Німеччині, тому що у них три квартали є негативне зростання економіки. Можливо, є зниження економічної активності в Китаї. Цикл боротьби з інфляцією, який зараз відбувається, вже на фінальній стадії. Думаю, і в США, і в ЄС найближчим часом ми побачимо або паузу, або на 2024 рік вже будуть сигнали по послабленню монетарного тиску, який зараз є», — сказав він.
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Міністр вважає, що уряди найбільш розвинених країн вже пройшли складний інфляційний період з мінімальними втратами для їхніх економік.
«В наступному році я думаю, що світ очікує більше перспектив економічного зростання, ніж рецесія», — сказав Марченко.
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Нагадаємо, на початку 2023 року директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що третина світової економіки буде вражена рецесією цьогоріч, а у 2023 році на світ чекає ще «більш важкий» рік, ніж 2022-й. При цьому темпи зростання сповільнюють одночасно США, ЄС і Китай, зазначила вона.
Світовий банк також на початку 2023 року знизив свої прогнози зростання для більшості країн та регіонів і попередив, що нові несприятливі потрясіння можуть призвести до рецесії світової економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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