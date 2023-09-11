У Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України — Finance.ua

У Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

У Мінфіні оцінили ризик глобальної рецесії та її наслідки для України

Рецесія світової економіки може відчутно позначитися на підтримці України з боку країн-партнерів, однак наразі українські урядові експерти не прогнозують початку глобального кризи у 2024 році.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час заходу «Global Outlook: Нова економіка України», організатором якого виступила Європейська Бізнес Асоціація.

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«Рецесія зараз зафіксована частково лише у Німеччині, тому що у них три квартали є негативне зростання економіки. Можливо, є зниження економічної активності в Китаї. Цикл боротьби з інфляцією, який зараз відбувається, вже на фінальній стадії. Думаю, і в США, і в ЄС найближчим часом ми побачимо або паузу, або на 2024 рік вже будуть сигнали по послабленню монетарного тиску, який зараз є», — сказав він.

Міністр вважає, що уряди найбільш розвинених країн вже пройшли складний інфляційний період з мінімальними втратами для їхніх економік.

«В наступному році я думаю, що світ очікує більше перспектив економічного зростання, ніж рецесія», — сказав Марченко.

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Нагадаємо, на початку 2023 року директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що третина світової економіки буде вражена рецесією цьогоріч, а у 2023 році на світ чекає ще «більш важкий» рік, ніж 2022-й. При цьому темпи зростання сповільнюють одночасно США, ЄС і Китай, зазначила вона.

Світовий банк також на початку 2023 року знизив свої прогнози зростання для більшості країн та регіонів і попередив, що нові несприятливі потрясіння можуть призвести до рецесії світової економіки.

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УНІАН За матеріалами:

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