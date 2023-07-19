Більше оптимізму: Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії в США — Finance.ua
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Більше оптимізму: Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії в США

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Більше оптимізму: Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії в США
Більше оптимізму: Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії в США
Аналітики Goldman Sachs Group знизили оцінку ймовірності рецесії в США. Тепер вони оцінюють ймовірність настання рецесії в американській економіці в найближчі 12 місяців у 20% проти колишньої оцінки в 25%, повідомляє CNBC.
Зростання оптимізму викликане кращими, ніж очікувалося, статистичними даними.
«Головною причиною зниження (ймовірності рецесії, — Ред.) став той факт, що нещодавні дані зміцнили нашу впевненість у тому, що зниження інфляції до прийнятного рівня не потребуватиме рецесії», — йдеться в прогнозі.
Темпи зростання споживчих цін у США в червні впали до 3%, оновивши мінімум за два роки. Федрезерв все одно підвищить ключову ставку на 25 базисних пунктів у липні, однак на цьому цикл посилення грошово-кредитної політики може закінчитися.
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Економісти Goldman Sachs вважають, що темпи зростання американської економіки в другому кварталі 2023 року можуть становити близько 2,6%. У першому кварталі ВВП США збільшився на 2% у перерахунку на річні темпи.
Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система провела стрес-тестування найбільших банків США і з’ясувала, що у них є хороші шанси пережити рецесію.
Про можливе настання рецесії у світовій та американській економіці говорять із кінця 2022 року.
За матеріалами:
НВ
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