Більше оптимізму: Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії в США — Finance.ua

Більше оптимізму: Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії в США Сьогодні 10:12

Більше оптимізму: Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії в США

Аналітики Goldman Sachs Group знизили оцінку ймовірності рецесії в США. Тепер вони оцінюють ймовірність настання рецесії в американській економіці в найближчі 12 місяців у 20% проти колишньої оцінки в 25%, повідомляє CNBC.

Зростання оптимізму викликане кращими, ніж очікувалося, статистичними даними.

«Головною причиною зниження (ймовірності рецесії, — Ред.) став той факт, що нещодавні дані зміцнили нашу впевненість у тому, що зниження інфляції до прийнятного рівня не потребуватиме рецесії», — йдеться в прогнозі.

Темпи зростання споживчих цін у США в червні впали до 3%, оновивши мінімум за два роки. Федрезерв все одно підвищить ключову ставку на 25 базисних пунктів у липні, однак на цьому цикл посилення грошово-кредитної політики може закінчитися.

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Економісти Goldman Sachs вважають, що темпи зростання американської економіки в другому кварталі 2023 року можуть становити близько 2,6%. У першому кварталі ВВП США збільшився на 2% у перерахунку на річні темпи.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система провела стрес-тестування найбільших банків США і з’ясувала, що у них є хороші шанси пережити рецесію.

Про можливе настання рецесії у світовій та американській економіці говорять із кінця 2022 року.

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