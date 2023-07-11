Індія може стати другою економікою світу до 2075 року — Goldman Sachs Сьогодні 21:31 — Світ

Індія може стати другою економікою світу до 2075 року — Goldman Sachs

До 2075 Індія обжене США і стане другою за величиною економікою світу.

Про це повідомляють аналітики з Goldman Sachs.

Крім зростаючого населення, рушійною силою економічного зростання Індії є прогрес країни в галузі інновацій та технологій, збільшення капіталовкладень та підвищення продуктивності праці.

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Тим часом S&P Global та Morgan Stanley прогнозують, що вже до 2030 року Індія стане третьою за величиною економікою світу.

Раніше, у першому кварталі 2023 року, ВВП Індії збільшився на 6,1% у річному обчисленні, перевершивши очікування опитаних Reuters економістів (зростання на 5%).

Нині Індія є п’ятою за величиною економікою у світі, поступаючись Німеччині, Японії, Китаю та США.

Нагадаємо, Індія повернула собі 5-е місце за величиною фондового ринку в світі після того, як у січні поступилася цим статусом Франції, оскільки іноземні інвестори розкуповують акції азійської країни.

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