Індія може стати другою економікою світу до 2075 року — Goldman Sachs — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія може стати другою економікою світу до 2075 року — Goldman Sachs

Світ
52
Індія може стати другою економікою світу до 2075 року — Goldman Sachs
Індія може стати другою економікою світу до 2075 року — Goldman Sachs
До 2075 Індія обжене США і стане другою за величиною економікою світу.
Про це повідомляють аналітики з Goldman Sachs.
Крім зростаючого населення, рушійною силою економічного зростання Індії є прогрес країни в галузі інновацій та технологій, збільшення капіталовкладень та підвищення продуктивності праці.
Читайте також
Тим часом S&P Global та Morgan Stanley прогнозують, що вже до 2030 року Індія стане третьою за величиною економікою світу.
Раніше, у першому кварталі 2023 року, ВВП Індії збільшився на 6,1% у річному обчисленні, перевершивши очікування опитаних Reuters економістів (зростання на 5%).
Нині Індія є п’ятою за величиною економікою у світі, поступаючись Німеччині, Японії, Китаю та США.
Нагадаємо, Індія повернула собі 5-е місце за величиною фондового ринку в світі після того, як у січні поступилася цим статусом Франції, оскільки іноземні інвестори розкуповують акції азійської країни.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.