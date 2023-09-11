Що буде з інфляцією та ВВП в Україні до кінця року: прогноз Dragon Capital — Finance.ua

Що буде з інфляцією та ВВП в Україні до кінця року: прогноз Dragon Capital Сьогодні 09:00

Що буде з інфляцією та ВВП в Україні до кінця року: прогноз Dragon Capital

Dragon Capital оновили прогнози щодо інфляції, ВВП країни та економічних очікувань.

Споживча інфляція протягом останніх місяців сповільнювалась набагато швидше, ніж очікувалось. Так, в липні показник інфляції становив 11,3% р/р, порівняно з піковим значенням 26,6% р/р наприкінці 2022 року. Місячна динаміка базової інфляції свідчить про помітне зниження інфляційного тиску, яке, на нашу думку, було зумовлене низкою факторів, а саме зниженням вартості енергоносіїв (бензин та електроенергія і газ для комерційних споживачів), поліпшенням логістики, високим урожаєм деяких культур (гречки у 2022 році, картоплі та інших овочів цього року) та зниженням інфляційних та девальваційних очікувань.

«Хоча інфляційний тиск з боку витрат частково відновиться у найближчі місяці через нещодавнє підвищення цін на електроенергію для комерційних споживачів та вартості пального, ми очікуємо, що показник споживчої інфляції знизиться до 9,0% р/р до кінця 2023 року і буде коливатись приблизно на цьому ж рівні протягом 2024 року», — йдеться у прогнозі.

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зростання споживання домогосподарств. Стрімке зниження інфляції цього року супроводжувалось швидким відновленням економічної активності. Відновленню економіки сприяли зниження дефіциту електроенергії навесні, непрямі ефекти від активного експорту зерна морським коридором, а також покращення споживчих настроїв та схильності до споживання. Так, дані окремих банків свідчать про помітне збільшення купівлі товарів та послуг з використанням банківських карток . В той же час, влітку суттєво зросла кількість перетинів західного кордону українцями в обидва боки (в середньому на 20% порівняно з літом 2022 року), оскільки більше громадян дозволили собі відпочити, в той час як біженці активніше приїжджали відвідати своїх родичів в Україні. І те і те свідчить про

ВВП

За оцінкою Dragon Capital, у другому кварталі 2023 року сезонно скоригований реальний ВВП зріс на 5−6% кв/кв, після +2,4% у першому кварталі, і становив 75% від довоєнного рівня. Порівняно з відповідним періодом минулого року реальний ВВП зріс на 22−23% р/р у другому кварталі, після -10,5% у першому кварталі, на фоні низької бази порівняння на початку повномасштабної війни.

Але останні опитування підприємств свідчать про те, що темпи відновлення економічної активності суттєво сповільнились у липні-серпні.

«Ми очікуємо зниження реального ВВП у четвертому кварталі, оскільки ворог, ймовірно, відновить атаки на енергетичну інфраструктуру, що матиме наслідком дефіцит електроенергії.

Тим не менш, зважаючи на швидке відновлення економіки у першому та другому кварталах, а також активізацію проектів швидкого відновлення, які будуть підтримувати економіку у другому півріччі, ми очікуємо, що реальний ВВП у 2023 році зросте на 4,5% р/р після падіння на 29% у 2022 році", — кажуть аналітики.

Економічні очікування

Перспективи зростанні економіки у 2024 році критично залежать від перебігу війни. За оцінками Dragon Capital, за умови закінчення гарячої фази війни на початку 2024 року, яке буде супроводжуватись відкриттям морських портів для експорту всіх товарів та частковим поверненням біженців, економіка може зрости ще на 8% р/р. Однак продовження гарячої фази війни протягом всього наступного року обмежить темпи зростання до 2−3%.

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