Україна повернула під контроль «вишки Бойка» — ГУР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна повернула під контроль «вишки Бойка» — ГУР

Казна та Політика
131
Україна повернула під контроль «вишки Бойка» — ГУР
Україна повернула під контроль «вишки Бойка» — ГУР
Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої повернули під контроль України так звані «вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.
Про це інформує пресслужба відомства.
«„Вишки Бойка“ — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели сили підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».
«Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС „Неву“, що може відстежувати рух суден у Чорному морі», — кажуть у ГУР.
Читайте також
Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.
Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

«Вишки Бойка» й інші корупційні схеми 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.