Україна повернула під контроль «вишки Бойка» — ГУР Сьогодні 12:20 — Казна та Політика

Україна повернула під контроль «вишки Бойка» — ГУР

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої повернули під контроль України так звані «вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

Про це інформує пресслужба відомства.

«„Вишки Бойка“ — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели сили підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

«Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС „Неву“, що може відстежувати рух суден у Чорному морі», — кажуть у ГУР.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

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