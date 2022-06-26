Історія «вишок Бойка» — Finance.ua

Історія «вишок Бойка» Вчора 08:00 — Фондовий ринок

Ранок понеділка, 20 червня, для російських окупантів у Чорному морі розпочався не з кави. Наші ракетники (хоча Генштаб ЗСУ офіційно інформацію не коментував) вдарили по бурових платформах, відомих як «вишки Бойка». Їх росіяни вкрали ще в березні 2014 року, після анексії Криму.

Атака викликала масштабну пожежу, вогонь, за інформацією росіян, підійшов до свердловин. На супутникових знімках NASA видно, що станом на 24 червня палає там досі.

«На тих вежах, про які йдеться, росія організувала такі собі маленькі гарнізони, натягнула туди засоби протиповітряної оборони, зокрема, засоби радіолокаційної боротьби, розвідки. Тобто ці платформи перетворилися на такі морські укріплені пункти, які допомагали й допомагають росіянам орієнтуватися на повний контроль північно-західної частини Чорного моря», — зазначив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, коментуючи події.

У 2011-2012 роках державна компанія Чорноморнафтогаз, яка підпорядкована Міністерству енергетики, придбала дві бурові установки сінгапурського виробництва. Але закупка відбувалася не напряму у виробника — компанії Keppel, а через посередників.

Сплачена сума вийшла вдвічі більшою за вартість установок.

Угодою займався тодішній очільник Міненерго Юрій Бойко, через що вишки в народі й отримали його ім’я. Насправді ж вони називаються «Петро Годованець» та «Україна».

У червні 2014-го, тобто після падіння режиму Януковича та «регіоналів» і після анексії Криму, Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо заволодіння державними коштами на суму 400 млн доларів.

Бойко проходив у справі свідком. Генеральна прокуратура так і не встановила його причетність.

«На цей момент у нас немає доказів, що він був обізнаний щодо злочинної схеми, і немає показів про те, що він отримав кошти злочинним шляхом», — казав у 2018 році тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко.

У липні 2015 року МВС порушило ще одну кримінальну справу щодо розкрадання грошей на 60 млн доларів при закупівлі у березні 2011 року Чорноморнафтогазом буксирів для транспортування бурових вишок.

«А ви думали, що були тільки „вишки Бойка“? Є ще, як з’ясувалося і буксири до вишок», — прокоментував тоді Арсен Аваков, який в той час був міністром внутрішніх справ.

Загалом у схемі «вишок Бойка», як з’ясувала прокуратура, фігурує багато гучних прізвищ: президент-утікач Віктор Янукович, ексголова Національного банку Сергій Арбузов, колишній голова правління Нафтогазу Євген Бакулін та його заступник Євген Корнійчук, ексголова правління Чорноморнафтогазу Валерій Ясюк з його заступником Олександром Кацубою, голова правління латвійської компанії «Ризька судноверф» Василь Мельник.

Схема з вишками була створена ще 2010 року за вказівкою Януковича.

«За домовленостями, вартість кожної установки пропонувалося завищувати на 150 млн доларів, 130 з них мали йти Януковичу та його оточенню, а 20 млн, ймовірно, Мельнику», — розповідав Луценко.

Якогось логічного завершення у справі по «вишках Бойка» немає досі, що й не дивно, адже більшість фігурантів давно перебувають за межами України.

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