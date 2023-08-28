«Деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави» — Зеленський Сьогодні 19:47 — Енергетика

«Деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави» — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі енергетичні та стратегічні об'єкти в Україні повинні повернутися під контроль держави. Про це він сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

На запитання Мосійчук, чи вертатиме собі держава те, що олігархи приватизували в епоху стрімкого накопичення капіталу, Зеленський сказав:

«Там, де це можливо, по закону, — так. Там, де це неможливо, — це питання часу».

Президент зазначив, що якщо говорити про енергетичну незалежність держави, Україна не може просто думати — це був предмет зацікавлення того чи іншого бізнесмена або олігарха.

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«Україна думає про одне, я особисто, як пройти зиму всім людям, всім, незважаючи, хто ти і яке в тебе фінансове положення. Ми повинні пройти, бо це не може бути внутрішнім вибухом, який послабить нас на фронті, а одразу послабить. І цей розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а можливість цього розфокусу і розколу держави. Все, що я повинен робити.

І тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків", — сказав президент.

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