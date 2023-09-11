На ринку праці — понад 100 тис. вакансій, але кадрів бракує - дослідження — Finance.ua

На ринку праці — понад 100 тис. вакансій, але кадрів бракує - дослідження Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

На ринку праці — понад 100 тис. вакансій, але кадрів бракує - дослідження

Ринок праці України розпочав новий етап відновлення. В останній місяць літа встановлено рекорди за кількістю вакансій та розміром зарплат. Є й антирекорд — конкуренції шукачів за роботу.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

На ринку праці — рекорд за кількістю вакансій

У серпні, за даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше, як порівняти з липнем.

Інфографіка: Work.ua

До повномасштабного вторгнення на сайті було понад 100 000 вакансій, а після 24 лютого їхня кількість упала до 6 000. Півтора року потому ринок праці України максимально наблизився до позначки відновлення.

Відновлення відбувається нерівномірно. Наприклад, у категорії «Маркетинг, реклама, PR» йдеться про 87%, а в ІТ — лише 57%.

Інфографіка: Work.ua

Незмінна п’ятірка областей за кількістю роботи й далі нарощує кількість вакансій:

Харківська (3 732);

Одеська (6 927);

Львівська (9 705);

Дніпропетровська (9 831);

Київська (33 283).

До речі, Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) і Чернігівською областями (+29%, 1 237).

Інфографіка: Work.ua

Які категорії забезпечують українців роботою? Це «Роздрібна торгівля» (приріст +9%, як порівняти з липнем, 12 497 вакансій), «Продаж, закупівля» (+1%, 13 449), «Робочі спеціальності, виробництво» (+11%, 18 853) та «Сфера обслуговування» (+11%, 19 449). Уперше позначку в 10 000 перетнули категорії, що складають найбільшу кількість вакансій: «Логістика, склад, ЗЕД» (+9%, 10 179) та «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+14%, 10 861).

Кого шукають роботодавці

Осінь — пора нового навчального року та високого бізнес-сезону. Ця тенденція чітко відстежується і на ринку праці, адже показали значний ріст категорії «Освіта, наука» (+37%, 5 519 вакансій) та «Управління персоналом, HR» (+12%, 1 894).

Також помітно збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях «Культура, музика, шоу-бізнес» (+47%, 724), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+14%, 10 861), «Сфера обслуговування» (+11%, 19 449).

Інфографіка: Work.ua

Ця ж тенденція простежується і за конкретними посадами: попит роботодавців найбільше зріс на освітян:

вчитель англійської (+52% до липня, 1 202 вакансії);

вчитель математики (+50%, 234);

офіс-менеджер (+47%, 255);

вчитель початкових класів (+38%, 263);

корекційний педагог (+36%, 154);

фітнес-тренер (+36%, 218);

викладач німецької (+35%, 149);

вихователь (+34%, 844);

пакувальник (+31%, 750);

посудомийник (+30%, 311).

А от в абсолютних цифрах найзатребуваніші фахівці — це бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608) продавці-консультанти (8 591).

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У серпні стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (+17%, 7 978 вакансій), студентів (+18%, 19 507), ветеранів (+26%, 4 936) та пенсіонерів (+27%, 3 505). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду (+19%, 36 196).

Роботодавцям стає все важче знаходити кандидатів на вакансії

Широкий вибір вакансій дає змогу шукачам вибирати, а отже — надсилати резюме лише на цікаві пропозиції. До того ж усе більше людей знаходять свою роботу, а нових шукачів прибуває все менше. Так, у серпні загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме, знизилася ще на 2% (350 994) як порівняти з липнем. Усе це впливає на конкуренцію серед шукачів, яка в серпні знизилася на 9%, що знову наблизило ринок до дефіциту кадрів рівня 2021 року.

Така ситуація вигідна шукачам: вони можуть встановлювати свої умови на ринку праці. Рекрутерам же доведеться докладати зусиль для того, щоб залучити найкращих кандидатів.

Кого загальна тенденція щодо конкуренції не торкнулася, то це айтівців. Адже тут уже пʼятий місяць поспіль тривають справжні «голодні ігри» за посади програміста Java та Javascript, Python-програміста, тестувальника, UI/UX-дизайнера та Front-end-розробника. За цими позиціями конкуренція до 30 разів перевищує середні показники ринку.

Точиться боротьба також за посади, які передбачають можливість роботи віддалено: відеомонтажер, спеціаліст чата, копірайтер та ретушер.

Навпаки, найнижча конкуренція за робітничі та будівельні посади: складальник верху взуття, автомаляр, коваль, гірник, пилорамник, інструментальник, штампувальник, прохідник, покрівельник. Як порівняти з липнем, з переліку посад із найнижчою конкуренцією зникли медичні працівники, окрім посади завідуючого аптекою.

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Цього місяця до областей із найбільшою конкуренцією потрапили: Київська, Харківська, Вінницька, Львівська та Запорізька. З найменшою: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Хмельницька. Як бачимо, віддаленість регіону від лінії фронту вже не є запорукою легкого пошуку кандидатів.

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