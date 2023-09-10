До Держслужби зайнятості з початку року звернулись пів мільйона громадян: скільки знайшли роботу — Finance.ua

До Держслужби зайнятості з початку року звернулись пів мільйона громадян: скільки знайшли роботу Сьогодні 21:31 — Особисті фінанси

До Держслужби зайнятості з початку року звернулись пів мільйона громадян: скільки знайшли роботу

За перші вісім місяців року послугами Державної служби зайнятості скористались понад 523 тисячі громадян, половина з них отримували допомогу по безробіттю.

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

«Протягом січня-серпня 2023 року послугами Державної служби зайнятості скористалися понад 523 тисячі громадян, з них 395 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного. Допомогу по безробіттю отримували 255 тисяч осіб. Нове робоче місце за сприяння служби знайшли 145,5 тисячі українців, з них 103,5 тисячі - зареєстрованих безробітних», — сказано в повідомленні.

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Незмінною залишається тенденція високого попиту у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин.

Роботодавці шукають досвідчених трактористів, водіїв, електриків, токарів, продавців, кухарів, пекарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників.

«Професійне навчання за сприяння служби зайнятості проходили понад 20 тисяч безробітних, зокрема у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості - 11,5 тисячі слухачів», — кажуть у службі зайнятості.

Найчастіше навчання проводилось за професіями продавець, кухар, швачка, адміністратор, бухгалтер, касир, перукар, водій, електрогазозварник, тракторист. Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.

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Ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці отримали понад 12 тисяч громадян. Наразі подати заявку на отримання ваучера можна онлайн на сайті служби зайнятості

Найбільше ваучерів з початку року було видано за професіями: кухар, водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, охоронник, тракторист-машиніст, кондитер, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, швачка, водій навантажувача та спеціальностями: медсестринство, психологія, соціальна робота.

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Також близько 4 тисяч українців отримали мікрогранти в розмірі від 50 до 250 тис. грн на створення або розвиток вже діючого бізнесу в рамках програми «Власна справа».

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