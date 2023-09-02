Чи зобовʼязаний роботодавець сповіщати працівників про підвищення зарплати — Finance.ua

Чи зобовʼязаний роботодавець сповіщати працівників про підвищення зарплати Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Чи зобовʼязаний роботодавець сповіщати працівників про підвищення зарплати

Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає , чи зобовʼязаний роботодавець сповіщати працівників про підвищення зарплати.

Трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем — фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати необхідні умови праці. Таким чином, зарплата (її розмір, структура (оклад (тарифна ставки), премії, надбавки, доплати), умови встановлення і виплати) є істотною умовою трудового договору.

Підвищення посадових окладів — заробітної плати роботодавцем може мати не виключно позитивні наслідки для співробітника/співробітниці, що викликано як об'єктивними причинами (наприклад позбавлення права на окремі соціальні виплати (врахування доходів для призначення житлової субсидії тощо), так і суб'єктивними чинниками — сприйняттям підвищення заробітної плати самим співробітником (перегляд заробітної плати проведений несправедливо, бо іншим співробітникам встановлено вищі розміри заробітної плати, економічний мобінг).

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Норми ст. 9−1, 21, 97 КЗпП передбачають, що рішення про зміну умов трудових договорів, навіть якщо вони стосуються підвищення розміру заробітної плати, роботодавець повинен погодити з представниками працівників, а для запровадження нових умов оплати праці має бути досягнута згода обох сторін трудового договору.

Тому про підвищення посадових окладів (зміну розміру чи структури заробітної плати) працівники мають бути попереджені до запровадження нових умов оплати праці.

Законодавством не встановлено вимог щодо порядку чи форми повідомлення про зміну умов трудового договору в бік їх покращення для працівника/ці (підвищення заробітної плати). З огляду на це сторони трудового договору можуть на власний розсуд визначити строки та форму такого повідомлення про зміни умов трудового договору.

Важливо також зазначити, що на практиці при перерахунку розмірів посадових окладів трапляються і рахункові помилки. Своєчасне інформування працівників до запровадження нових умов оплати праці дозволить виявити помилки і уникнути конфліктних ситуацій.

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