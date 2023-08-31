Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів влади — Finance.ua
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Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів влади

Особисті фінанси
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Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів влади
Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів влади
Триває бюджетний процес та формування пропозицій до проєкту Державного бюджету України на 2024 рік. Важливим залишається питання: «Якою ж буде мінімальна заробітна плата у наступному році?»
Про це повідомила Федерація профспілок на своєму сайті.
Центральні органи влади та профспілки вже визначилися з пропозиціями щодо розміру основної державної соціальної гарантії в умовах воєнної агресії рф та завданого величезного удару економіці України.

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Так, пропозиції Міністерства фінансів України щодо розмірів мінімальної зарплати відображені в листі Мінфіну головним розпорядникам коштів держбюджету про підготовку бюджетних запитів на 2024 — 2026 роки (від 07.08.2023 № 4 110−08−2/21 527).
Згідно з документом, прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:
  • з 01 січня 2024 року має становити 7100 грн, з 1 липня 2024 — 8000 грн;
  • з 01 січня 2025 року — 8370 грн;
  • з 01 січня 2026 року — 8956 грн;
Прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
  • з 01 січня 2024 року — 3195 грн, з 1 липня 2024 року — 3600 грн;
  • з 01 січня 2025 року — 3766 грн;
  • з 01 січня 2026 року — 4030 грн.
Міністерством економіки України пропонується установити розмір мінімальної заробітної плати (середньозважений) у 2024 році у розмірі 7554 гривні, а посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС (середньозважений) у розмірі 3399 грн, що становитиме 45% від мінімальної заробітної плати.
А НБУ прогнозує, що мінімальна заробітна плата (у середньому за рік) становитиме 7665 грн у 2024 році та 8200 грн — у 2025 році.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Мінекономіки прогнозує на 2024 рік середньомісячну заробітну плату працівників на рівні 21 852 грн;
  • якщо рахувати у валюті, то найвища мінімальна заробітна плата в Україні була у 2021 році й становила приблизно 220 доларів. Зараз — 183 долари.
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За матеріалами:
Finance.ua
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