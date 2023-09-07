НБУ оцінив темпи росту зарплат в Україні — Finance.ua

НБУ оцінив темпи росту зарплат в Україні Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі залишається складною. Підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

У регуляторі зазначають, що пожвавлення попиту на робочу силу в умовах складнощів з пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції робочої сили загалом тиснуло в бік зростання номінальних заробітних плат. Виплати з бюджету також підтримують доходи домогосподарств.

Проте через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною, наголосили в НБУ.

Згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень, у першому півріччі 2023 року більшість підприємств (59%) не змінювали зарплату. Ті, хто підвищив зарплату (34% опитаних), в середньому збільшили її на 12% з початку року в номінальному вимірі.

Лише 14% опитаних підприємств планують підвищувати зарплату до кінця 2023 року, 40% не планують підвищення, а 46% - не визначились.

Загалом, кількість вакансій надалі зростала, що лише частково пов’язано із сезонністю, водночас кількість резюме дещо знизилася. Це може відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію.

Утім, опитування свідчили про подальше посилення диспропорцій на ринку праці - 38% респондентів, опитаних ІЕД у липні зазначили нестачу кваліфікованих працівників (у квітні їх було 31%).

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Економічна Правда За матеріалами:

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