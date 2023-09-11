Прибуток українських підприємств впав за рік у 12 разів — Finance.ua

Прибуток українських підприємств впав за рік у 12 разів Сьогодні 12:04

Прибуток українських підприємств впав за рік у 12 разів

Підприємства та організації України у 2022 році отримали прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 88,48 млрд грн, що у 12,6 раза менше показника за 2021 рік (1,12 трлн млрд грн), передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомила Державна служба статистики, це викликано зростанням частки збиткових підприємств з 26,7% у 2021 році до 33,8% у 2022 році, а їх сумарних збитків — вчетверо: з 232,8 млрд грн до 928,2 млрд грн.

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Водночас у 2022 році 66,2% підприємств країни спрацювали рентабельно та отримали 1,02 трлн грн прибутку, тоді як роком раніше таких підприємств було 73,3%, а їхній сумарний прибуток склав 1,35 трлн грн.

Раніше повідомлялося, що українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, Верховна Рада не встигне ухвалити урядовий закопроєкт № 10 016 про скасування мораторію на проведення податкових перевірок до кінця вересня, а отже він не запрацює з 1 жовтня, як планувалося.

Довідка Finance.ua:

підприємці чотирьох стратегічних регіонів, у яких зосереджені регіональні офіси Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), — Львова, Одеси, Харкова та Дніпра — покращили оцінки ведення бізнесу порівняно з 2022 роком. Під час планування своєї діяльності більшість компаній орієнтується на закінчення війни в перспективі від одного до трьох років;

спільними викликами для більшості регіонів є питання мобілізації, передбачуваності процедури бронювання, відтоку робочої сили за кордон і закордонних відряджень. А скільки втратили підприємці різних регіонів України через війну — читайте за посиланням.



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