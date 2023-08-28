Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу — Finance.ua

Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу Сьогодні 11:36

Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу

Президент Володимир Зеленський пропонує створити єдиний орган, який займатиметься перевірками бізнесу, та вважає, що держава і бізнес повинні піти назустріч в цьому питанні.

Про це він заявив в інтерв'ю в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке транслювалося в національному телемарафоні 27 серпня.

«Вони (бізнес. — Ред.) не повинні давати хабарі. Це факт. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо бізнес», — сказав президент.

Зеленський додав, що в Офісі президента зараз побудували платформу для зустрічей з бізнесом.

«Раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються і знімають питання», — сказав глава держави, але назвав це «несистемним рішенням».

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Зеленський зазначив, що бізнес не хоче жодних перевірок та говорить, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок.

«Але це баланс. Для мене як для президента. Баланс під час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія… Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірок, у нас будуть питання під час перемовин про майбутнє членство в ЄС», — сказав президент.

За словами Зеленського, він запропонував бізнесу внести зміни в законодавство, щоб перевіряти бізнес мав право лише один орган.

«Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їхнім запитом — перевіряти, і вами, щоб до вас усі не ходили… Наш бізнес має запропонувати, що буде за орган, яка ця людина тощо», — резюмував президент.

Економічна Правда За матеріалами:

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