Cкільки бізнесів перевірить Податкова до кінця року — Finance.ua
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Cкільки бізнесів перевірить Податкова до кінця року

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Cкільки бізнесів перевірить Податкова до кінця року
Cкільки бізнесів перевірить Податкова до кінця року
1275 бізнесів перевірить Податкова до кінця року. До переліку потрапили компанії з підакцизним товаром, банки та гральний бізнес тощо.
Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної податкової служби.
Cкільки бізнесів перевірить Податкова до кінця року
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у:
  1. 896 компаніях, що працюють з підакцизним товаром — алкоголь, табак, бензин тощо. Зокрема, до переліку потрапили ОККО, Socar, Карлсберг Україна, Укртранснафта тощо.
  2. 94 фінансових компаніях, серед яких:
  • 15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.
  • 19 страхових компаній та їх підрозділів. Так, до переліку потрапили компанії «ВУСО» й «ТАС».
  • 60 інших фінансових установ.
3. 256 фізичних осіб.
Крім того, Податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. У цьому переліку — 17 гральних бізнесів, зокрема, Фавбет.
Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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