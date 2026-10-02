Рух поїздів зеленою гілкою метро Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги зможуть відновити після отримання експертного висновку про стан споруди.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони Києва.

Що потрібно для відновлення руху

«Обговорили питання про рух зеленої гілки метро. Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури», — написав Кличко.

Міський голова зауважив, що під час засідання розглянули питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві та усі пропозиції Ради оборони нададуть центральним органам влади.

У Києві обговорили безпеку інфраструктури

Він зазначив, що «столиця в дуже драматичній ситуації, і зробити вигляд, що зараз можна жити, як в мирний час вже не вийде».

За його словами, рф знищує інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні обʼєкти Києва.

«Енергетику агресор теж пішов знову нищити. Ми всіма силами забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними руйнівними атаками, коли йдеться вже не про звичний комфорт, а про безпеку й виживання. Київ вистоїть! Але тільки спільними зусиллями тих, хто його любить, хто про нього дбає.», — наголосив міський голова.