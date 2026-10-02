День фінансів: транш від ЄС та нові терміни зберігання посилок на «Новій пошті»

П’ятниця, 2 жовтня. Мінфін не підтримав податкові послаблення для бізнесу, «Нова пошта» скоротила строк безкоштовного зберігання посилок, а МВФ назвав умови для наступних траншів.

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Допомога партнерів

Україна отримала майже 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах восьмого регулярного платежу за програмою Ukraine Facility. Частина цієї суми (близько 800 млн євро) вперше надійшла через механізм Ukraine Support Loan.

Як заявила речниця МВФ Джулія Козак, Міжнародний валютний фонд працює над тим, щоб до грудня 2026 року винести на розгляд ради виконавчих директорів об’єднаний другий і третій перегляди програми розширеного фінансування для України. Подальше виділення коштів залежатиме від отримання надійних гарантій фінансування потреб держави та виконання умов програми.

За словами народної депутатки Роксолани Підласої, державний бюджет України дедалі сильніше відчуває проблеми з надходженнями. За дев’ять місяців 2026 року до загального фонду без урахування міжнародних грантів надійшло 1,9 трлн грн, але план не виконали майже на 50 млрд грн. Основною причиною недонадходжень стали постійні російські удари по бізнесу.

російські атаки на бізнес

російські атаки на склади, розподільчі центри та логістичну інфраструктуру позначаються на роботі дев’яти з десяти українських підприємств. 7% компаній зазнали прямих втрат, ще 41% — непрямих через перебої з постачанням і зростання цін. Ще 43% відчувають реальний ризик.

Водночас Міністерство фінансів не підтримує пропозиції щодо податкових послаблень для підприємств, які зазнали збитків унаслідок російських обстрілів.

📦 За останні роки мільйони українців були змушені або свідомо вирішили змінити місто: хтось шукав безпеки на заході країни, інші їхали за кар’єрними можливостями до столиці, треті просто бажали іншого ритму життя. Головна пастка переїзду полягає в тому, що більшість людей планує бюджет, орієнтуючись лише на щомісячну оренду. Finance.ua порівняв вартість життя в Києві, Ужгороді, Дніпрі та Кам’янському та підготував розрахунок, скільки насправді потрібно мати «на старті», щоб переїзд не перетворився на фінансовий стрес:

Зберігання посилок на «Новій пошті»

«Нова пошта» скоротила строк безкоштовного зберігання посилок у відділеннях. Тепер він становить п’ять днів замість семи. Рішення пов’язане, зокрема, з безпековою ситуацією. Через постійні атаки на цивільну інфраструктуру компанія вважає, що чим менше часу відправлення перебуває у відділенні, тим нижчий ризик його втрати чи пошкодження.

Санкції проти росії

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило новий пакет санкцій проти росії. Він передбачає 31 новий захід, спрямований, зокрема, проти суден «тіньового флоту», пропагандистських і дезінформаційних мереж Кремля, а також осіб, причетних до катувань українських цивільних.

Україна планує розширити санкційний список ще на 20 російських олігархів після того, як Європейський Союз виключив зі свого санкційного списку Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Президент України вже схвалив цей підхід, а відповідне рішення перебуває на стадії оформлення.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі A7, яку американська влада пов’язує з росією та використанням фінансових механізмів для обходу санкцій Іраном. Обмеження спрямовані проти тіньової банківської інфраструктури, яка допомагає переміщувати незаконні кошти та приховувати фінансові операції.

Перевірка лічильника

З початком опалювального сезону перевірки лічильників стають особливо актуальними. Проте для споживачів така перевірка може завершитися і значними нарахуваннями. Експерти зазначають, що постачальники послуг розраховують на пасивність, юридичну необізнаність та страх споживачів перед судовими позовами, а іноді взагалі залякують миттєвим відключенням послуг, сподіваючись, що ви просто підпишете акт і заплатите. Як захистити свої права під час перевірки — розповідаємо тут

Ринок праці оживає

Український ринок праці у 2026 році поступово відновлюється: після спаду наприкінці минулого року кількість вакансій знову зростає. Водночас за найбільш популярними напрямами роботодавці поступово підвищують зарплати, свідчать дані дослідження кадрового порталу Robota.ua.

Реєстрація житла через «Дію»

Подати документи на реєстрацію права власності на нерухомість можна онлайн, однак електронна процедура має низку обмежень. Важливо заздалегідь перевірити, чи підходить ваше майно та документи для такої реєстрації. Так, через «Дію» можна оформити державну реєстрацію права власності лише на нерухомість, крім земельних ділянок, якщо це право було оформлене за законодавством до 1 січня 2013 року.

Оформлення карти CUKR