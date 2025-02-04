День фінансів: метали в обмін на допомогу, кредитна угода з Великою Британією, пенсійний податок у 2025 році — Finance.ua

День фінансів: метали в обмін на допомогу, кредитна угода з Великою Британією, пенсійний податок у 2025 році Сьогодні 17:35

У вівторок, 4 лютого, Finance.ua розповідає про те, які зміни відбулися за «Зеленою карткою» від 1 січня 2025 року. Про це йдеться в новій статті:

Рідкоземельні метали в обмін на допомогу. У понеділок американський президент Дональд Трамп У понеділок американський президент Дональд Трамп заявив , що США хочуть отримати від України рідкісноземельні метали в обмін на допомогу.

Водночас Шольц розкритикував Трампа за вимогу рідкісноземельних металів України.

Також Трамп відклав на місяць нові мита на товари з Мексики.

Водночас Китай запровадив мита на деякі американські товари у відповідь на санкції США.

Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум.

Рада ратифікувала кредитну угоду з Великою Британією на 2 млрд фунтів для оборони.

Огляд IT-ринку праці. У січні компанії опублікували на jobs.dou.ua 6445 вакансій. Це найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Проти грудня У січні компанії опублікували на jobs.dou.ua 6445 вакансій. Це найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Проти грудня додалася 1861 вакансія. Окрім того, нинішній показник — це на 1,4 тисячі більше, ніж у січні торік.

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Пенсійний податок у 2025 році. Податок на пенсію в Україні Податок на пенсію в Україні застосовується тільки до великих пенсій. Отже більшості пенсіонерів він не стосується, адже розмір мінімальної пенсії 2025 становить 2361 грн.

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