День фінансів: медичний кабінет у «Дії», 10 зарплат при звільненні, контроль за «сірими» смартфонами Сьогодні 17:45

Вівторок, 8 вересня. 👩‍👦 В Україні батьки, які самостійно виховують дітей, мають право претендувати на низку державних виплат, податкових і трудових пільг, а також житлову підтримку.

Водночас чи знали ви, наприклад, що сам факт розлучення не означає автоматичного набуття статусу одинокої матері чи батька, а право на окремі види допомоги залежить від конкретних юридичних критеріїв?

При цьому, щоб оформити допомогу, варто визначити, на яку саме програму має право сім’я, підготувати необхідні документи та подати заяву. Детальніше про всі аспекти та суми, на які ви можете претендувати, ми розписали в статті за посиланням:

Реєстр збитків

Втрата доступу до лікування чи освіти, пошкоджене дороге майно або економічні втрати через війну — тепер ці та інші наслідки агресії рф можна заявляти до міжнародного Реєстру збитків. Із 8 вересня 2026 року громадяни України можуть подавати заяви ще за чотирма категоріями

Міжнародні резерви

Міжнародні резерви України за серпень 2026 року скоротилися на 5,0% і на 1 вересня становили 48,66 млрд дол. США. Як пояснили в Національному банку, така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого.

Курс гривні до кінця року

Національний банк минулого тижня зберігав курс гривні до долара майже без змін, водночас обсяг валютних інтервенцій регулятора залишався близьким до рекордних рівнів. Курс переважно коливався трохи вище 44,5 грн/$. Аналітики ICU прогнозують , що зміцнення гривні є короткостроковим. Протягом наступних тижнів курс може знову наблизитися до 45 грн/$.

🗨️ «До кінця року ми вбачаємо поступову девальвацію гривні до 45.8 грн/$», — зазначили в ICU.

Оподаткування міжнародних посилок

Кабінет Міністрів повторно схвалив законопроєкти, які передбачають зміни в оподаткуванні малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Очікується, що нові правила забезпечуватимуть близько 10 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету наступного року. Кошти спрямовуватимуться на потреби оборони.

Медичний кабінет у «Дії»

Мінцифри разом з Міністерством охорони здоров’я розробляють повноцінний медичний кабінет у Дії, який планують запустити вже наступного року. На першому етапі українці зможуть просто в застосунку переглянути свою чинну декларацію з сімейним лікарем або укласти нову за кілька секунд. Це стане стартом великого медичного блоку в Дії, який надалі планують розширювати.

Тимчасовий захист українців у Чехії

Частині українців у Чехії до 30 вересня 2026 року потрібно особисто звернутися до відділення Міністерства внутрішніх справ та отримати нову візову наклейку. Якщо після весняної онлайн-реєстрації у вас досі є лише PDF-підтвердження, продовження процедури ще не завершено. Такий захист діє лише до кінця вересня.

10 зарплат при звільненні

Для військовослужбовця звільнення — це не лише питання наказу та виключення зі списків особового складу. У певних випадках держава передбачає одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від вислуги та підстави звільнення. Як розраховується виплата при звільненні — розповідаємо тут

Контроль за «сірими» смартфонами

Із 4 вересня імпортери під час ввезення мобільних телефонів до України мають подавати відомості про IMEI кожного пристрою. Дані про міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання вноситимуть до митної декларації за встановленим порядком.

Виплати родинам з дітьми у прифронтових громадах

Понад 104 тисячі сімей із дітьми, які живуть поблизу лінії зіткнення, отримають одноразову виплату на підготовку до зими. Як уточнив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, 19 400 грн можна буде витратити на власний розсуд — на паливо, теплий одяг, комунальні послуги чи інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими.

«єЯсла»

В Україні станом на початок вересня 2026 року понад 23 тисячі родин подали заяви на участь у програмі «єЯсла». Понад 15 тисяч сімей уже отримують виплати, а загальний обсяг спрямованого на програму фінансування становить близько 600 млн грн. У 2026 році базовий розмір допомоги становить 8 тисяч грн на місяць. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, передбачена підвищена виплата — 12 тисяч грн щомісяця.

«Клуб білого бізнесу»

9706 суб’єктів господарювання увійшли до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2026 року. Починаючи з серпня 2025 року зростання складає майже на 36%.

$29 млн щогодини на війну

Видатки федерального бюджету росії на ведення війни проти України в першому півріччі 2026 року досягли рекордних 10,687 трлн рублів, або близько $123,4 млрд. За рік фінансування армії та виробництва зброї зросло на 30%. У середньому росія щомісяця витрачала на війну 1,78 трлн рублів ($20,6 млрд), або 59 млрд рублів ($681 млн) на день. Щогодини ці видатки становили близько 2,5 млрд рублів ($28,9 млн).

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