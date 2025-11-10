День фінансів: масштабна корупція в енергетиці, справа ПриватБанку на $3 млрд, NACE 2.1-UA замість КВЕДів Вчора 17:45

У понеділок, 10 листопада, НАБУ провело масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, а суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова виплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів.

Справа ПриватБанку

Високий суд Англії ухвалив рішення , згідно з яким колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повинні відшкодувати банку понад $3 млрд збитків та судових витрат.

Це рішення стало завершенням багаторічного судового процесу. В липні 2025 року суд визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти ПриватБанку.

Масштабна корупція в енергетиці

Сьогодні НАБУ та САП проводили масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації». Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів «Енергоатому» покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США.

Медичні послуги в ЄС та Америці

Медична система Європи та США суттєво відрізняється від української — інший рівень організації, фінансування й стандартів обслуговування. В Україні майже немає страхового покриття, тож пацієнти змушені сплачувати за багато послуг «з кишені». Навіть у державних лікарнях.

У новій статті розглянемо, як саме побудовані моделі охорони здоров’я у ЄС та Сполучених Штатах, адже між ними існують суттєві відмінності в підходах до фінансування, доступності та якості медичних послуг:

Перекази в monobank

monobank оновив функцію переказів за QR-кодом або посиланням, додавши можливість одразу вказувати суму, яку мають отримати. Тепер користувач може створити посилання або QR-код із конкретною сумою, яку потрібно переказати. Отримувачу треба перейти за тим посиланням або відсканувати QR-код і підтвердити оплату кнопкою «Переказати».

NACE 2.1-UA замість КВЕДів

Державна служба статистики ухвалила нову редакцію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), яка набуде чинності з 1 січня 2027 року. Як пояснив податковий консультант Михайло Смокович, це не повне скасування, а лише перехід на європейські стандарти. Тепер в Україні буде не класифікатор КВЕДів, а класифікатор NACE 2.1-UA. Європейський класифікатор більш сучасний і самих кодів в ньому менше, а загалом суть залишається старою.

По $2 тис. кожному американцю

Президент США Дональд Трамп заявив , що кожен американець, який немає високого доходу, отримає 2 тисячі доларів із доходів, отриманих від запроваджених мит. Він розкритикував противників тарифної політики, заявивши, що зараз США є «найбагатшою і найшанованішою країною у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку».

Крім того, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про фінансування уряду. Це стало ключовим кроком на шляху до відновлення роботи федеральних установ.

Тенденції на ринку інвестицій

У суботу, 8 листопада 2025 року, в Києві відбулася щорічна конференція « Жити на відсотки », де топові експерти та інвестори з реальним досвідом розповідали про інструменти інвестування та оптимізації портфеля.

Про те, як змінились інвестиційні настрої українців у 2025 році, поведінка користувачів, розповів директор з розвитку бізнесу компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов. З його слів, у 2025 році 29% українці мали досвід інвестицій, це менше на 4%, якщо порівнювати з минулим роком. На першому місці залишається інвестування в нерухомість 29%.

Керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко розповів , що золото — єдиний сировинний актив, який у 2025 році має дуже серйозне зростання.

Нові санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Перший указ стосується восьми фізичних осіб, які брали участь у злочинах проти України та її громадян, привласнювали українське майно. Другим указом запроваджено санкції проти п’яти російських видавництв.

Долару загрожує падіння

Аналітики RBC Capital Markets попереджають , що трейдерам варто бути готовими до затяжного періоду ослаблення долара, що може нагадати крах епохи доткомів. Експерти вважають, що ті фактори, які ще донедавна підтримували долар, можуть перетворитися на каталізатори його стрімкого падіння.

Зі свого боку членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що протягом тижня 10−14 листопада на валютному ринку слід очікувати помірної стабільності з епізодичними короткочасними коливаннями. На динаміку впливатимуть насамперед сезонна «логістика» платіжних потоків, а також зовнішні фактори — імпортні потреби та міжнародні надходження.

традиційний прогноз курсу на тиждень від фінансового аналітика Олексія Козирєва:

