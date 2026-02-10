День фінансів: курс долара до кінця року, та 5 кроків для вступу України до ЄС Сьогодні 17:45

Вівторок, 10 лютого. Рівень медійної уваги до справи Джеффрі Епштейна вражає. Випадок, справді, дуже резонансний. Відомо, що на момент смерті його капітал оцінили приблизно в 500−600 млн доларів. З чого формувались доходи Епштейна, Finance.ua розповів у новій статті:

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Ви є частиною нашої дружньої та професійної спільноти для якої ми завжди прагнемо надавати чесну комунікацію, актуальну та практичну інформацію, турботу про ваші інтереси та гаманець. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням.

Переконані, голос кожної і кожного з вас може зробити нас ще кращими. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого. 😎

Валютний ринок

Як сказано в тижневому огляді інвесткомпанії ICU, минулого тижня Національний банк дозволив курсу гривні коливатися в доволі широкому діапазоні, водночас поступово зменшуючи обсяги валютних інтервенцій. Водночас аналітики компанії переглянули свій прогноз і очікують, що до кінця року курс долара може зрости до 45 грн.

Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що протягом другого тижня лютого ринок валют має залишатися помірним і утримуватися в межах звичного діапазону. Базовий сценарій на 9−13 лютого — фіксація курсу в межах відносного спокою з епізодичними короткочасними коливаннями.

За даними НБУ, у січні 2026 року українці зберегли високий попит на іноземну валюту, хоча загальні обсяги операцій знизилися порівняно з груднем минулого року. Так, купівля готівкової валюти населенням становила $1,93 млрд, продаж — $1,14 млрд, чиста купівля — $788 млн.

Вступ України в ЄС

Видання Politico з посиланням на європейських посадовців і дипломатів повідомило , що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні часткового членства вже в 2027 році. План ЄС передбачає п’ять кроків. Такий підхід розглядають як спосіб політично закріпити європейський курс України на тлі війни та знизити ризик затягування процесу вступу.

Переплата пенсій

У Пенсійному фонді пояснили , що розмір пенсії залежить від багатьох обставин. Якщо пенсіонер вчасно не повідомив ПФУ про зміни у своєму статусі чи житті, можуть нарахувати зайві кошти. Таку переплату згодом доведеться повертати — добровільно або примусово.

Крім того, Пенсійний фонд повторно надіслав окремим категоріям пенсіонерів та отримувачів страхових виплат повідомлення в особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг. Йдеться про осіб, яким необхідно пройти фізичну ідентифікацію або подати заяву про неотримання виплат від російської федерації.

Відсутність зарплати у вакансіях

Часто українці стикаються з тим, що у вакансіях роботодавці не вказують розмір заробітної плати. І для багатьох шукачів це вже привід пройти повз і не надсилати резюме. Як свідчать результати опитування Work.ua, найбільша кількість респондентів (32%) зазначили, що не відгукуються на вакансії, якщо в них не вказано рівень оплати. Водночас лише 7% реагують на такі пропозиції так само, як і на вакансії із зазначеною оплатою.

Відмітимо, що Defence & Military Tech зростає шаленими темпами. Інвестиції збільшуються, і зарплати часто перевищують середні по ринку. Крім того, більшість оборонних підприємств мають право бронювати до 100% співробітників. Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою вакансій в Defence & Military Tech.

Плата за повернення міжнародних посилок

Укрпошта запровадила безкоштовне повернення міжнародних посилок, які не були отримані адресатами за кордоном. Нові правила поширюються на всі відправлення за межі України.

Для клієнтів нововведення означає відсутність повторної оплати у разі повернення посилки. Для малого бізнесу та онлайн-продавців це зменшує фінансову невизначеність під час роботи з іноземними замовленнями, де витрати на логістику часто є одним із ключових факторів.

Посвідки на тимчасове проживання для військових-іноземців

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4730-IX, який гарантує отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, які проходять службу у Збройних силах України. Документ передбачає оформлення посвідки на весь період дії контракту та ще на три місяці після закінчення контракту.

Нові програми енергопідтримки

Зеленський погодив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко нові програми підтримки громадян і територіальних громад для підготовки до роботи в умовах дефіциту електроенергії. Деталі ініціатив уряд має представити найближчим часом. За словами глави держави, уряд працює над розширенням доступу до обладнання для автономного енергозабезпечення. Зокрема, планується:

спростити та зробити доступнішими закупівлі генераторів та іншого енергетичного обладнання для ОСББ;

розширити можливості державної підтримки для власників приватних будинків, які встановлюють системи автономного живлення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.