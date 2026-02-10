«Огірки — нове золото»: звичайні овочі в рф стали делікатесом — The Times Сьогодні 20:26

«Огірки — нове золото»: звичайні овочі в рф стали делікатесом — The Times

Оскільки ціни на товари першої необхідності вийшли з-під контролю, росіяни заполонили соціальні мережі скаргами на те, що вони змушені відмовлятися від таксі, манікюру, квитків у кіно — і огірків.

«Огірки тепер стали предметом розкоші», — поскаржилася одна з росіянок, перераховуючи речі, від яких їй довелося відмовитися через зростання цін.

«Доведеться їсти манго і драгонфрут замість огірків», — пожартував інший користувач, порівнюючи ціни на екзотичні імпортні фрукти зі скромними овочами, які лежать в коробках з цінниками до 500 рублів за кілограм.

У Telegram та на інших платформах сотні відеороликів показують росіян, які балансують між відчаєм і чорним гумором, побачивши колись звичні товари, на яких тепер красуються захмарні цінники, пише The Times

Ще одна з росіянок заявила, що не купує одяг і косметику, не ходить до лікаря, намагається не купувати ніяких добавок або таблеток. Тому для неї залишилося тільки відмовитися від їжі.

«Нове золото»

Ціни в супермаркетах до нових максимумів з початку року підштовхнули сезонні фактори, зміни в податках і висока інфляція, викликана роками підвищених витрат на «оборону» [повномасштабну війну проти України]. Після того як 1 січня ПДВ зріс з 20% до 22%, компанії дали зрозуміти, що це підвищення буде перекладено на плечі споживачів.

За перші 12 днів січня Росстат повідомив про зростання цін на 1,26%. За цей короткий період вартість огірків підскочила на 21,3%, а помідорів — на 13,6%. У росії, де десятиліттями середнє домогосподарство було змушене витрачати 30% свого доходу на їжу, ці підвищення стали особливо болючими.

Вважається, що в минулому році ціни на рибу в рф зросли на 22%, на каву — на 15−25%, на чай — на 10−20%, на сезонні фрукти — на 15−20%, а поїздки на громадському транспорті подорожчали на 20%.

