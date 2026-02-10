«Огірки — нове золото»: звичайні овочі в рф стали делікатесом — The Times
Оскільки ціни на товари першої необхідності вийшли з-під контролю, росіяни заполонили соціальні мережі скаргами на те, що вони змушені відмовлятися від таксі, манікюру, квитків у кіно — і огірків.
«Огірки тепер стали предметом розкоші», — поскаржилася одна з росіянок, перераховуючи речі, від яких їй довелося відмовитися через зростання цін.
Читайте також
«Доведеться їсти манго і драгонфрут замість огірків», — пожартував інший користувач, порівнюючи ціни на екзотичні імпортні фрукти зі скромними овочами, які лежать в коробках з цінниками до 500 рублів за кілограм.
У Telegram та на інших платформах сотні відеороликів показують росіян, які балансують між відчаєм і чорним гумором, побачивши колись звичні товари, на яких тепер красуються захмарні цінники, пише The Times.
Читайте також
Ще одна з росіянок заявила, що не купує одяг і косметику, не ходить до лікаря, намагається не купувати ніяких добавок або таблеток. Тому для неї залишилося тільки відмовитися від їжі.
«Нове золото»
Ціни в супермаркетах до нових максимумів з початку року підштовхнули сезонні фактори, зміни в податках і висока інфляція, викликана роками підвищених витрат на «оборону» [повномасштабну війну проти України]. Після того як 1 січня ПДВ зріс з 20% до 22%, компанії дали зрозуміти, що це підвищення буде перекладено на плечі споживачів.
За перші 12 днів січня Росстат повідомив про зростання цін на 1,26%. За цей короткий період вартість огірків підскочила на 21,3%, а помідорів — на 13,6%. У росії, де десятиліттями середнє домогосподарство було змушене витрачати 30% свого доходу на їжу, ці підвищення стали особливо болючими.
Вважається, що в минулому році ціни на рибу в рф зросли на 22%, на каву — на 15−25%, на чай — на 10−20%, на сезонні фрукти — на 15−20%, а поїздки на громадському транспорті подорожчали на 20%.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-3 змін у бронюванні аграріїв
«Огірки — нове золото»: звичайні овочі в рф стали делікатесом — The Times
Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар, Vodafone та lifecell: де дешевше
У США скоротять гранти на охорону здоров’я в деяких штатах: чому так
Топ-10 марок та моделей авто січня 2026 року
У Польщі вводиться в обіг нова монета (фото)