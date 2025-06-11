День фінансів: крипторезерв в Україні, нові сповіщення в «Дії», борги ФОПів — Finance.ua

День фінансів: крипторезерв в Україні, нові сповіщення в «Дії», борги ФОПів Сьогодні 17:45

Середа, 11 червня. Зеленський ввів санкції проти табору «Артек» і низки росіян, а в Раді запропонували створити крипторезерв України.

Санкції РНБО

Володимир Зеленський підписав указ № 395/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові персональні економічні санкції. Санкції накладені на 9 російських юридичних осіб з освітніх та громадських організацій. Також у списку 46 фізичних осіб.

Крипторезерв в Україні

Народні депутати зареєстрували проєкт закону про включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Ініціатива дозволить регулятору самостійно вирішувати, чи додавати віртуальні активи до державних резервів та які саме активи використовувати.

Авто з США

Як повідомляє «Укравтопром», упродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року. Найбільша частка з цієї кількості (44%) — бензинові авто.

🚗 Сьогодні вибір транспорту стає дедалі більше викликом. Що вигідніше купити у 2025 році: електрокар чи авто з традиційним типом двигуна, читайте в другій частині матеріалу:

Першу частину можна прочитати тут.

Сповіщення про зняття з місця проживання

Користувачі «Дії» отримуватимуть повідомлення, якщо їх знімуть з місця реєстрації за заявою власника житла. Щоб отримати таке сповіщення, ваші персональні дані й податковий номер мають бути внесені до Реєстру територіальної громади.

Витрати на оборону

Через менші обсяги прямої допомоги у вигляді зброї від міжнародних партнерів Україна цього року активніше фінансує закупівлі озброєння власними силами. Для цього уряд готується внести зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн.

Водночас Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України у 2026 році.

ФОПи нарощують борги

За даними Опендатабот, на початку 2025 року податкові борги мали 42 282 підприємці. Загальна сума податкового боргу ФОПів з початку повномасштабної війни зросла майже на 6 млрд грн — майже удвічі.

Прогноз для економіки України

Як ідеться в прогнозі Світового банку, зростання економіки України збільшиться з 2,0% у 2025 році до 5,2% у 2026 році. Перспективи довгострокового врегулювання залишаються невизначеними.

За даними Рахункової палати, у першому кварталі 2025 року на погашення та обслуговування державного боргу Україна витратила кожну шосту гривню, що надійшла до бюджету.

Хто потрібен на ринку праці

Ситуація на ринку праці складна. Зараз спостерігається попит на робітничі професії.

«Якось так складається, що у нас бракує кадрів, і в той же час багато людей говорять про те, що не можуть знайти собі досить гарну роботу, яка б відповідала їхнім очікуванням», — , — розповіла заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник.

Аналітики DOU опублікували результати опитування, в якому дослідили, чи працюють українські айтівці за межами стандартного робочого графіка. Компанії не завжди за це платять окремо, але медіанні зарплати у тих, хто чергує, часто на 5−10% вищі.

Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев, у I кварталі 2025 року середня зарплата в Україні становила 23 460 грн, що майже на чверть (24,1%) більше, ніж минулого року. Реальне зростання зарплат перевищило рівень інфляції на 10,5 відсоткових пунктів.

«Укрпошта» банк

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів , що перші послуги нового державного банку «Укрпошти» запрацюють уже влітку. Українці зможуть розплачуватися карткою будь-де, де є зв’язок. Повноцінний запуск інфраструктури планується за 6−8 місяців.

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