Дія надсилатиме сповіщення про зняття з місця проживання — Finance.ua

Дія надсилатиме сповіщення про зняття з місця проживання
Користувачі Дії отримуватимуть повідомлення, якщо їх знімуть з місця реєстрації за заявою власника житла. Новий функціонал унеможливлює «непомітне» зняття з реєстрації без відома людини.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Як це працює
Сповіщення надходитимуть у застосунок Дія у випадках, коли людину знімають з реєстрації за ініціативою власника будинку або квартири. Раніше про це можна було не знати роками.
Щоб отримати таке сповіщення, ваші персональні дані й податковий номер мають бути внесені до Реєстру територіальної громади. Якщо дані не актуальні — сповіщення не надійде.
Як актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади
Онлайн:
1. Натисніть Подати заяву, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
2. Вкажіть, щодо кого ви хочете актуалізувати дані: себе чи дитини.
3. Перевірте коректність даних із реєстру та зазначте, що саме треба оновити. Якщо дані про вас відсутні в реєстрі, вкажіть своє поточне або останнє задеклароване місце проживання.
4. Підпишіть заяву електронним підписом та очікуйте результат її розгляду.
Актуалізувати дані офлайн можна церез Центр надання адміністративних послуг.
Послуга доступна по Україні, крім Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. А саме в такій області: Донецька — Кальчицька громада. Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, послуги у ЦНАПах можуть подорожчати. Відповідний законопроєкт № 4380 прийняла у першому читанні Верховна Рада. Розміри адміністративних зборів, згідно з законопроєктом, пропонують переглядати не рідше ніж раз на три роки.
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