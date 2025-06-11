Дія надсилатиме сповіщення про зняття з місця проживання — Finance.ua

Дія надсилатиме сповіщення про зняття з місця проживання Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Дія надсилатиме сповіщення про зняття з місця проживання

Користувачі Дії отримуватимуть повідомлення, якщо їх знімуть з місця реєстрації за заявою власника житла. Новий функціонал унеможливлює «непомітне» зняття з реєстрації без відома людини.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Як це працює

Сповіщення надходитимуть у застосунок Дія у випадках, коли людину знімають з реєстрації за ініціативою власника будинку або квартири. Раніше про це можна було не знати роками.

Щоб отримати таке сповіщення, ваші персональні дані й податковий номер мають бути внесені до Реєстру територіальної громади. Якщо дані не актуальні — сповіщення не надійде.

Як актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади

Онлайн:

1. Натисніть Подати заяву, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

2. Вкажіть, щодо кого ви хочете актуалізувати дані: себе чи дитини.

3. Перевірте коректність даних із реєстру та зазначте, що саме треба оновити. Якщо дані про вас відсутні в реєстрі, вкажіть своє поточне або останнє задеклароване місце проживання.

4. Підпишіть заяву електронним підписом та очікуйте результат її розгляду.

Послуга доступна по Україні, крім Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. А саме в такій області: Донецька — Кальчицька громада. Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, послуги у ЦНАПах можуть подорожчати. Відповідний законопроєкт № 4380 прийняла у першому читанні Верховна Рада. Розміри адміністративних зборів, згідно з законопроєктом, пропонують переглядати не рідше ніж раз на три роки.

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