Які авто з США купували українці у травні — ТОП-5 (інфографіка) Сьогодні 12:54 — Технології&Авто

Які авто з США купували українці у травні — ТОП-5 (інфографіка)

Як повідомляє «Укравтопром», впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року.

Найбільша частка з цієї кількості (44%) — бензинові авто.

Електромобілі охопили 40%.

Гібридним авто належить — 8%.

Дизельним — 5%.

Авто з ГБО — 3%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,8 року.

Нагадаємо, в Україні збільшується попит на електрокари.

Так, за перші п’ять місяців 2025 року громадяни зареєстрували 37 281 легкове авто, що приводиться в рух електричним двигуном.

Кросовери посіли перше місце в структурі продажів уживаних легкових авто вперше за тривалий період, випередивши седани буквально на одну соту відсотка (29,09% проти 29,08%).

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