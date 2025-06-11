Які авто з США купували українці у травні — ТОП-5 (інфографіка)
Як повідомляє «Укравтопром», впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року.
Найбільша частка з цієї кількості (44%) — бензинові авто.
- Електромобілі охопили 40%.
- Гібридним авто належить — 8%.
- Дизельним — 5%.
- Авто з ГБО — 3%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,8 року.
Нагадаємо, в Україні збільшується попит на електрокари.
Так, за перші п’ять місяців 2025 року громадяни зареєстрували 37 281 легкове авто, що приводиться в рух електричним двигуном.
Кросовери посіли перше місце в структурі продажів уживаних легкових авто вперше за тривалий період, випередивши седани буквально на одну соту відсотка (29,09% проти 29,08%).
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